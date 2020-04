Es inevitable que las facturas se encarezcan, dice la Superservicios

El aumento en las facturas de servicios públicos de este mes, en especial las de energía, sorprendió a usuarios en varias ciudades, confiados en el congelamiento de tarifas anunciado por el Gobierno –en marzo para acueducto, y solo aplicado a energía a partir de mediados de abril–.

EL TIEMPO pudo confirmar cobros de energía hasta por el doble o con alzas considerables en Cauca, Tolima, Meta, Atlántico y Magdalena, Santander y Norte de Santander. Las quejas, sin embargo, no se traducen en un aumento en los reclamos ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que sumaron 17.826 en febrero y bajaron a 16.448 en marzo.



Una de las razones, según la superintendente Natasha Avendaño, es que algunos usuarios aún no se familiarizan con las opciones virtuales para presentar las quejas.

Es el caso de Mercedes Mosquera, habitante de la vereda La Cristalina, en Puerto Gaitán, Meta, y cuyo recibo subió de 22.000 en marzo a 110.000 pesos en abril. Ella no ha presentado la queja porque su vereda está a 75 kilómetros del casco urbano, lugar de la sede de la Empresa Electrificadora del Meta (Emsa).



Uno de los puntos que preocupa a la Superintendencia es el cobro a locales comerciales, los cuales están recibiendo facturas incluso más altas pese a no estar operando.



Así le sucedió a Luz Marina Juaregi, propietaria de un restaurante en Santa Marta, quien señaló que en abril le llegó una cuenta por 900.000 pesos, cuando el valor regular solía ser 400.000. Electricaribe explicó que, al no poder verificar el consumo en los contadores, algunas facturas se están cobrando con el promedio de meses anteriores.



Pero su caso no es único. En El Espinal, Tolima, el veedor de servicios públicos Luis Alfonso Ramírez señala que, “por la crisis, la empresa Celsia no hace lectura de los consumos y se ha dedicado a promediar, pero eso afecta a los usuarios”.



En entrevista con EL TIEMPO, la superintendente Avendaño explicó estas y otras razones del aumento en los cobros.

¿A qué se deben los incrementos en las facturas de servicios públicos?

La mayoría de las quejas que hemos recibido en la Superintendencia son por los servicios de energía eléctrica. Es importante aclarar que todos los servicios públicos que pagamos hoy corresponden a los consumos de hace más o menos mes y medio. Hay varios factores que implicaron esa alza: el primero es que para las facturas de finales de marzo y principios de abril el valor del kilovatio tenía el impacto de lo que pasó a finales de febrero, momentos en los que por la situación de los embalses hidroeléctricos el precio en bolsa del kilovatio alcanzó a superar los 600 pesos.



El segundo factor, que aplica en departamentos como Tolima, Norte de Santander, Quindío y Santander, es que algunas empresas empezaron a aplicar los nuevos cargos tarifarios aprobados en 2018 por la Creg. Eso se juntó con el valor de generación y aumentó, más la tarifa.

¿Pero las tarifas no estaban congeladas por el Gobierno?

Si bien uno de los primeros anuncios del Gobierno al declarar el estado de emergencia el 17 de marzo fue que quedaban congelados los incrementos en las tarifas de acueducto, esa medida no aplicó para energía y gas. El congelamiento en las tarifas de energía y gas solamente se vio materializado con las resoluciones de la Creg del 14 de abril.

¿Entonces, se puede esperar una reducción en los recibos de mayo?

Ahora los precios están congelados y se dio la posibilidad de diferir el pago hasta por 36 meses para los estratos del 1 al 4. La tarifa está quieta, pero el consumo no. ¿Qué va a pasar? Que vamos a empezar a recibir facturas que reflejen ese aumento del consumo en el aislamiento obligatorio. Los recibos van a aumentar, no hay forma de que no aumenten.

En las regiones hay quienes denuncian abuso por parte de las empresas de servicios públicos, ¿tienen investigaciones abiertas?

Nos han llegado quejas por todos los lados. De Personería, de congresistas, de los municipios. En los controles tarifarios que hacemos no hemos encontrado ninguna desviación. Más que investigaciones, hemos hecho requerimientos a las empresas de energía. Esto debido a que algunas están facturando no por el valor consumido, sino por el promedio de los consumos anteriores, entre otras razones, para evitar sacar a los empleados a mirar los contadores. Esto para los usuarios comerciales es muy duro, porque no han tenido consumo y mucho menos ingresos para pagar.



Requerimos a las empresas que especifiquen si están cobrando por promedio, para que solo lo hagan si no hay otra posibilidad. Y en caso de que sí, que lo reversen. Con base en esa información procederemos a evaluar si hay méritos para abrir investigación contra esos prestadores.

