‘Vamos a fijar unos lineamientos claros para el trabajo en casa’

Con cerca de 1,6 millones de colombianos desocupados y una tasa de desempleo en niveles no vistos en la última década, 12,6 por ciento, el Gobierno sabe que en materia de empleo no la tiene nada fácil en los meses por venir.

El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, dice que este es un fenómeno presente en todo el mundo por culpa de la pandemia del covid-19 y asegura que de no ser por las medidas adoptadas para ayudar a las empresas y a las mismas personas, estos primeros resultados en materia de desempleo habrían sido peores.

¿Esperan que la tasa de desempleo tenga un disparo más fuerte en los próximos meses?

​

Este impacto inicial era esperado, el informe de la OIT indica que cerca de 400 millones de empleos en el mundo se han afectado. Es lo esperado porque estamos viviendo una etapa difícil.



Creemos que la primera zona de impacto ya pasó. Lo que viene ahora es que, con las medidas económicas, los créditos y otras posibilidades que está estudiando el Gobierno, se pueda aminorar y garantizar lo que hoy existe en materia de empleo, esa es nuestra tercera prioridad, después de la salud y el abastecimiento de alimentos.



¿Qué tanto esas medidas pueden contener lo que viene en desempleo?

​

Hay actividades que seguirán paralizadas y ya están reflejadas en marzo, hablamos de hoteles, discotecas, restaurantes, aerolíneas, entretenimiento. Lo que tenemos que hacer ahora con las pymes y aquellos empresarios que mantienen sus nóminas es ayudarlos de otras maneras con el sistema financiero y con otras medidas, porque buscamos conservar lo que hay con todas las dificultades presupuestales que tiene el Gobierno.



¿Viene un nuevo plan para la siguiente ola de desempleo?

​

Las medidas económicas que se adoptaron no fueron para un día, los créditos son para mantener varios meses dependiendo de la actividad; el tema de pensiones son dos meses, las líneas de Bancóldex son para varios meses, todo está diseñado para mantenernos de aquí en adelante con optimismo.



No existe ninguna receta porque no sabemos cómo reacciona esta situación, estamos aprendiendo, pero creemos que lo que se ha hecho mantiene un buen tiempo. Ahora, se empiezan a reactivar algunos sectores, por eso vamos paso a paso y si mejoramos nuestro tema de salud podemos mejorar también la salud económica.



¿Cuántas empresas han solicitado permiso para realizar despidos colectivos?

​

Unas 10, pero nosotros no los hemos autorizado; tenemos unas 629 solicitudes de cancelación de contratos por más de 120 días y otras donde toca verificar si hicieron o no la suspensión. Tenemos un volumen grande (2.030 querellas) de denuncias de trabajadores por violación de sus derechos. No hemos tomado ninguna decisión porque casualmente cualquier decisión va amparada con las medidas d el Gobierno.

Estamos invitando a las empresas a que se acojan a esas medidas antes de que tomen salidas drásticas. De hecho, con esas medidas hasta hoy se han salvado más de 74.000 empleos, entonces sí nos funcionan la parte preventiva y el diálogo.



¿Qué hacer con los sectores más vulnerables?

​

El Gobierno está evaluando para las pymes dos alternativas, pero siempre y cuando se trate de conservar empleos, es como a los profesionales independientes, un sector que quedó un poco desprotegido, ya están utilizando la línea de crédito dispuesta para ellos, ya se han dado 15.000 créditos por más de 150.000 millones de pesos.



Los jóvenes y la mujeres siguen muy golpeados por el desempleo, ¿qué hacer allí?

​

El Gobierno está analizando con Planeación Nacional las personas que no están en el Sisbén. Por eso se anuncia otro giro del Ingreso Solidario este mes para llegar a otro sector, y esto puede ayudar a otro millón de personas.



¿Qué ha pensado el Gobierno en materia del trabajo en casa, porque se escuchan quejas por recargas y abusos de los empleadores.

​

Este es uno de los temas que se están mirando y muy pronto se colgará en la página (del Ministerio de Trabajo) un proyecto para comentarios sobre esa situación.

Vamos a emitir una circular para dar unos lineamientos del trabajo en casa, ya hemos recibido algunas propuestas, pero acá yo invito a los empresarios y trabajadores que entiendan que esta es una medida excepcional, transitoria, porque, de lo contrario, necesitaríamos una ley. Creo que hay que conservar el diálogo, sacaremos unos lineamientos para conservar ese empleo, que es una de nuestras prioridades del momento.



¿Cuántas personas calcula que pueden estar trabajando desde sus casas?

​

Un cálculo preliminar que tenemos en el Ministerio apunta a que pueden ser entre 5 y 6 millones de personas, pero no sabemos con exactitud la cifra, porque no sabemos cómo medirlo.



Los sindicatos le están pidiendo al Gobierno para que se sienten con ellos para tratar de encontrar soluciones a esta coyuntura, ¿ha fluido el diálogo con estos?

​

Muchos de los temas que nos han manifestado se han incorporado, como las ayudas a las diferentes empresas, todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa, la conservación de los empleos estatales, pero con esta nueva situación tendremos que seguir avanzando en ese diálogo.



Algo muy importante por destacar de esos diálogos es el decreto que firmaron el Presidente (Duque) y el ministro de Salud para ponerse al día con los salarios que se debían desde hace mucho tiempo a los empleados de los hospitales públicos. Esa fue una de las solicitudes reiteradas de las centrales obreras, de los trabajadores de la salud y organizaciones médicas.



