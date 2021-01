Gremios piden que sectores que cumplan con bioseguridad no cierren

“En enero se va a perder empleo. Garantizado”. Con estas palabras, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, se refiere a los efectos que, a su juicio, tendrán sobre la economía las nuevas restricciones para contener el repunte del covid-19.



De hecho, Cabal se atreve a lanzar una cifra: “Si nos basamos en los datos de agosto, que en términos de restricciones es parecido a lo que estamos viendo ahora, puedo decir que están en riesgo unos 750.000 empleos” de las actividades de comercio, transporte y almacenamiento y alojamiento y servicios de comida.(Le puede interesar: ‘Olvidémonos de reactivación de la economía en enero’: Fenalco)

Según los balances del gremio, durante octubre y especialmente noviembre, la reapertura de las actividades económicas y la celebración de jornadas especiales, como el día sin IVA y el Black Friday, lograron jalonar todos estos sectores, “al punto de que para noviembre se habían recuperado unos 350.000 puestos de trabajo, perdidos durante la pandemia”, señala Cabal. Agrega que esa dinámica se mantuvo hasta el 18 de diciembre, cuando reaparecieron restricciones en Bogotá y otros centros urbanos importantes.



A partir de ahí, el ritmo de la recuperación empezó a decaer e incluso, según Cabal, puede volver a niveles críticos este mes.



El presidente del gremio de los comerciantes es consciente de la necesidad de quitarle velocidad a la expansión del virus, pero critica que pretenda lograrse “cerrando la actividad formal, que es la que genera empleo, paga impuestos, contribuye al desarrollo y ha cumplido, a cabalidad, con los protocolos de bioseguridad. Por eso asumimos a enero como un mes perdido para la reactivación”.



(Además: 'Comercio antioqueño pierde $45 mil millones por cada día de cierre')



Señala que en los análisis sobre las causas del repunte en los contagios no se asuma con claridad el efecto que tuvieron las aglomeraciones en las calles, en torno a celebraciones o actividades comerciales informales, “en las que reinaron la falta de control de las autoridades y la indisciplina”.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), tiene la misma percepción. “Es una lástima que no se hubieran adoptado verdaderas medidas de autocuidado y campañas fuertes sobre el tema; no me cabe duda de que estamos viendo las consecuencias de eso”, dice.



También se refirió al peso que pudo haber tenido la actividad informal durante la temporada de fin de año en la disparada de los contagios: “Las autoridades en Colombia tienen la mala maña de controlar solo a los formales, en todos los aspectos, incluidos los relacionados con la pandemia. No ocurre lo mismo con los informales, pareciera que tienen un temor inmenso de hacerlos cumplir las normas. Los madrugones son un ejemplo, todos sabíamos lo que nos iba a costar en términos de contagios, pero las autoridades no se atrevieron a establecer controles. Las consecuencias las sufrimos todos, incluidos los formales, que ahora tienen que cerrar sus negocios”.(Lea también: Restaurantes y comercio dicen que pico y cédula provoca cierre total)

Las autoridades en Colombia tienen la mala maña de controlar solo a los formales, en todos los aspectos. No ocurre lo mismo con los informales FACEBOOK

TWITTER

Y entre ellos se cuentan los restaurantes, uno de los gremios más golpeados por la pandemia. Guillermo Henrique Gómez París, presidente ejecutivo nacional de Acodres, cuenta que a lo largo de la pandemia desapareció el 52 por ciento de la industria y se destruyeron 230.000 empleos directos: “En ventas –dice– tuvimos una caída, en el sector formal, de 6,5 billones de pesos. Tras la reapertura empezamos a mejorar, y cerramos diciembre con un promedio de ventas del 49 por ciento con respecto a 2019; recontratamos a 60.000 empleados y se detuvieron la destrucción de empleos y los cierres definitivos de establecimientos. Pensamos que mayo podría ser el horizonte de recuperación”.



Pero con las nuevas restricciones, “gran parte de lo avanzado se pierde. Por lo menos 8.000 establecimientos van a afectarse gravemente, y se van a perder 45.000 empleos directos. Aunque digan que los toques de queda y los cierres son solo por días, aplicarlos es un golpe profundo para el modelo de negocio; una cosa era resistir aislamientos con caja y ahorros y otra, con la gran cantidad de deudas acumuladas que hoy tenemos”.



(Además: Las razones por las que habrá volatilidad en el dólar durante 2021)



Insiste en que estos establecimientos fueron modelo en materia de aplicación de protocolos de bioseguridad, entre otras razones porque “pueden exigir a los clientes el cumplimiento de normas de autocuidado”, señala Gómez.



De hecho, pide que se tome en cuenta la posibilidad de que la industria gastronómica se declare servicio esencial, para que pueda seguir funcionando, apegada a los protocolos, y generando empleos.



Mac Master comparte la propuesta. Afirma que el país debe decidir cómo manejará la situación más allá de medidas restrictivas, que afectan los ingresos de los hogares, contraen la demanda y, por ende, impactan las demás actividades productivas, durante estos meses previos a la vacunación.



“En este momento –dice– debería permitírsele funcionar a quien pueda garantizar una operación biosegura. Salir de la crisis exige crecer y a gran velocidad. Situaciones como esta, que generan tanta incertidumbre, no lo permiten. Probablemente la demanda se afectará y enero será un mes tan malo como cualquiera del 2020”.(Lea también: Lista convocatoria de la Dian para 1.500 cargos en todo el país)

Cierres y crisis no siempre salvan vidas

Un análisis del Centro de Estudios de Anif, que buscaba establecer cuántas vidas lograron protegerse durante la pandemia gracias a las restricciones que generaron una fuerte contracción de la economía, encontró que ciudades como Montería, Bogotá y Bucaramanga perdieron empleo en gran cantidad, pero aun así están entre las que presentaron mayor mortalidad por covid-19.



En estas capitales, la parálisis de la actividad significó la pérdida de entre el 11 y el 19 por ciento de los empleos entre junio y diciembre del año pasado, frente al mismo periodo del 2019, superior al promedio nacional, que fue del 10,8 por ciento. En total, el freno de la actividad causó la pérdida de 5,3 millones de puestos de trabajo en abril y la reducción de 27,9 billones de pesos por ingresos laborales para las familias.



(Además: ¿Va a hacer una vuelta en cuarentena? Estos son los horarios bancarios)



De otro lado, y tras utilizar información de ciudades de varios continentes, Anif no halló un efecto significativo de las cuarentenas estrictas en una mayor o menor mortalidad por covid. “En cambio, la capacidad del sistema de salud de absorber pacientes que requieren cuidado crítico parece ser un factor importante para reducirla”, señala el informe.

También le puede interesar:

- Algunas ciudades con mayor sacrificio económico tienen más mortalidad



- Calcule cuánto recibiría de su empleador por cesantías y sus intereses



- Restricciones por covid-19 han evitado 15.000 muertes, dice estudio



ECONOMÍA Y NEGOCIOS