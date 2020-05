Por pandemia, economía caería 15 % este trimestre: Banrepública

La economía de Colombia caería entre 10 y 15 por ciento en el segundo trimestre del año, según estimó este miércoles el Banco de la República. Estos números malos, según el gerente del Emisor, Juan José Echavarría, se compensarían en los siguientes dos trimestres, pero no alcanzaría para lograr un PIB positivo a final del 2020.



En ese sentido, Echavarría indicó que la caída del producto interno bruto del país al final del año estaría entre el 2 y el 7 por ciento.



"Solo para finales del 2021 el equipo técnico está esperando que el nivel de actividad económica llegue a niveles de finales del 2019", manifestó el gerente en el Congreso, y dijo además que el desempleo también va a aumentar a niveles de 15 a 17 por ciento.



Frente al costo de vida, dijo que la inflación va a ser mucho más moderada por la pandemia y por el crecimiento de la economía, por lo que el indicador estaría este año entre 1 y 3 por ciento. No obstante, recalcó que hay todavía mucha incertidumbre por el comportamiento del coronavirus.



Frente a lo que se ha hecho, el gerente del Emisor contó que la junta del banco en sus decisiones de política monetaria ha ido más lejos que la mayoría de países emergentes.

“Nos hemos comportado más como la FED, como los bancos centrales de Europa y Japón, y hemos tomado más riesgos que otros bancos centrales. Hemos acumulado reservas internacionales, hemos tenido la línea de crédito flexible por 11.000 millones de dólares, hemos bajado las tasas de interés 100 puntos para dar liquidez a la economía. Este es un juego de largo aliento", anotó Echavarría.



De igual manera, agregó que el impacto es que los mercados se han calmado bastante, no solo por las medidas del banco sino a otras medidas, pero en particular los TES y el precio de la deuda privada que han reaccionado favorablemente.



En esa línea, el Viceministro de Hacienda, Juan Zárate, destacó el crecimiento de la economía del país en el primer trimestre del año frente a sus pares de la región. No obstante, al igual que el gerente del Emisor, advirtió que el segundo trimestre será "muy malo".



"La única forma de recuperar la sanidad de las empresas es recuperar el crecimiento y para eso hay que tener una estrategia de apertura inteligente como la que ha venido diseñando y ejecutando el Gobierno", comentó.

El funcionario añadió que, en términos regulatorios, la semana del 23 de marzo el 67 % del PIB podía estar operando y una tercera parte del PIB no tenía posibilidades de operación. Para la semana del 11 al 25 de mayo, el 85 % del PIB, 15 puntos más de actividad económica que puede salir a producir. "Esta apertura inteligente es la vía para recuperar los ingresos de las familias, empresas y del Estado", precisó.



Finalmente, Zárate indicó que ese efecto de la apertura inteligente "ya se empieza a ver en los indicadores más rápidos, como los del consumo de energía no regulada, que es la que consumen las empresas y el sector productivo: vimos que en abril hubo unas caídas muy importantes respecto a marzo, pero en mayo hay uno crecimientos importantes".

PORTAFOLIO.COM