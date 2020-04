¿Qué hacen los bancos para facilitar pago de pensiones en cuarentena?

iStock

La entidad bancaria creó una cuenta de ahorros para todos los pensionados que retiraban su mesada por ventanilla, les envió la tarjeta débito hasta sus hogares y un mensaje de texto con la clave, de tal forma que puedan dirigirse hasta el cajero automático más cercano o utilizar los servicios digitales de la entidad. Cabe resaltar que debido a la situación y por ser una cuenta de pensionados, los retiros se pueden realizar desde cualquier cajero de otras entidades sin ningún costo.



Bancolombia entiende que pese a esto, muchos pensionados siguen acudiendo a sus sucursales por lo que habilitó algunas de ellas para la atención preferencial de los adultos mayores en horario de 8:00 a.m a 9:00 a.m. Aun así, el banco es enfático en que no hay necesidad de acudir a las sedes, en especial, por protección y salud de los pensionados.



Adicionalmente, la entidad está ofreciendo trasferencias electrónicas a otros bancos o a personas totalmente gratis, bien sea desde la App Personas, la Sucursal Virtual Personas, App Pyme o Sucursal Virtual Pyme.