¿Cómo se están preparando los centros comerciales para la reapertura?

La cuarentena adoptada por el Gobierno nacional, a finales del mes de marzo, con el objetivo de aplanar la curva de contagios del nuevo coronavirus, ha tenido un fuerte impacto en el comercio, especialmente en aquellos sectores que no han podido abrir sus puertas al público por no hacer parte de las excepciones permitidas por la ley.

Tal es el caso de los centros comerciales los cuales, por ahora y hasta el próximo primero de junio, estarán bajo un modo de operación básica, es decir, sólo prestarán servicios esenciales, como actividades bancarias, almacenes de cadena, locales de productos de aseo y farmacias.



"Negocios que no representan ni el 10 % del total de nuestra operación", dijo Carlos Betancourt, director ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia (Acecolombia).



De hecho, de acuerdo con Betancourt, por el momento, el 92 % de los establecimientos se encuentran cerrados. “Estamos hablando de un poco más de 37.000 locales de los 41.100 que hay dentro de los 251 centros comerciales de todo el país”.



La emergencia sanitaria ha impedido el cumplimiento de las metas y proyecciones que se tenían para este año, más aún cuando los resultados de finales de 2019 mostraban un escenario alentador.



“Esperábamos tener un muy buen año; la dinámica de las ventas de enero y febrero de 2020 comparadas con el mismo periodo del año anterior tuvo un mejor desempeño, pero en este momento las ventas están en cero” señaló Betancourt, refiriéndose a comercios como ventas de ropa, juguetes, joyería, cines, gimnasios, centros de estética, zonas de juegos, entre otros.



Ante ese panorama, el 82 % de las administraciones de los centros comerciales tomaron medidas, como recortes de personal, terminación de contratos temporales y otro tipo de acciones permitidas por la legislación, hechos complejos y lamentables para Acecolombia.



Ahora y tras los anuncios del Gobierno, Betancourt asegura que están preparados para retomar sus actividades, entendiendo, de antemano, que éste será un proceso gradual y bajo los requerimientos de las autoridades, como el control de aforo máximo del 30 % y el distanciamiento físico.



El directivo le explicó a EL TIEMPO qué medidas se tomarán para la reapertura de los centros comerciales.

¿Cómo se dará el proceso de reapertura?

Lo que venimos haciendo los centros comerciales es preparándonos y trabajando para estar listos con nuestros protocolos y con todas las medidas y las acciones biosanitarias requeridas, de tal forma que nos encontremos en una condición ideal para empezar la operación. Igual esto toma tiempo y no significa que al día siguiente estemos andando normal. Movilizar una 'máquina' tan grande como los centro comerciales, evidentemente, va a tomar un tiempo, mientras se van ingresando los distintos comercios y mientras se van aprobando los protocolos de todos los comerciantes.

Cuando se dé la reapertura ¿qué harán los centros comerciales para evitar los contagios?

Este es un tema de disciplina y responsabilidad. Yo creo que, primero, todos debemos ser conscientes de la responsabilidad que individualmente tenemos a la hora de salir a la calle. Responsabilidad usando tapabocas, mascarillas, utilizando el antibacterial, lavándonos las manos, manteniendo el distanciamiento social y acatando todas las medidas normativas que existan. En segundo lugar, evidentemente en los centros comerciales hay todo un sin número de medidas.

¿Y cuáles son esas medidas de las que habla?

Desde que la persona llegue al centro comercial le van a tomar la temperatura. Lo que queremos es que las personas sientan que el centro comercial ha acatado y adoptado las medidas suficientes con empleados, visitantes, contratistas, etc.



En segundo lugar, es fundamental el control del aforo, establecer una cantidad máxima de personas que cada centro comercial puede tener en su interior en un momento determinado, de tal manera que se pueda dar el distanciamiento social, además cada tienda tendrá una cantidad máxima de personas.



De otro lado, también está el tema del aseo y la desinfección.Vamos a llegar al centro comercial y nos vamos a encontrar puntos de desinfección. De hecho, algunos han instalado hasta lavamanos en sus accesos. Todos tienen gel y alcohol al ingreso, todos tienen tapetes con desinfectantes, para que las personas desinfecten las suelas de sus zapatos al ingresar.



Así mismo, al interior hay equipos completos de personal dedicados a limpiar y desinfectar superficies, especialmente aquellas que son de más frecuente contacto. Contamos con tecnologías que se han desarrollado para desinfectar los pasamanos de las escaleras eléctricas y para hacer toda la desinfección de superficies, como mesones.



Se ha estipulado el uso de baño de por medio, pero, además, habrá un acompañamiento y una verificación constante con todos los locales, para garantizar que los comercios estén cumpliendo debidamente, para que las personas que nos visitan nunca se quiten el tapabocas y cumplan con todas las medidas de autocuidado.

Carlos Betancourt, director ejecutivo de Acecolombia. Foto: Archivo particular

También vamos a tener toda una serie de esquemas de demarcación y delimitación, de tal manera que se garanticen y se aseguren las distancias entre las personas, aislamiento en las cajas y medios de pago sin contacto. O sea, absolutamente todo está dispuesto para minimizar los riesgos y los factores de contagio en el centro comercial, pero todo esto en un escenario de autocuidado.



En cada ciudad, de acuerdo a los horarios del transporte público, también se generarán horarios para que el personal y las personas puedan ir al centro comercial y tengan la posibilidad de acceder al mismo sin generar congestión en el servicio de transporte.



Mientras se realiza la reapertura, ¿las administraciones han dado algún tipo de alivios a los propietarios de los locales?

A la fecha, de los 41.100 locales, lo que nosotros hemos podido establecer es que alrededor del 76 % de los locales ya están en un escenario de acuerdos con la administración, o no los requieren en la medida que hay una porción que son operados por las marcas. A cifras del 6 de mayo, había un 24 % que faltaba por hacer los acuerdos.



Es importante señalar que los centros comerciales, en su mayoría, es decir, casi el 90 %, generaron alivios en la cuota de administración, además de los arriendos. Lo que se ha perseguido desde un comienzo es que se generen acuerdos para que en el tiempo se mantengan las relaciones comerciales y podamos iniciar juntos un proceso de recuperación.

Expertos aseguran que después de la pandemia las tendencias de compra cambiarán, ¿han pensado en eso?

Las tendencias, incluso desde antes de la pandemia, han venido cambiando. Sabemos que vamos a tener dos momentos muy claros: uno, esta coyuntura, durante la cual nuestra forma de comportarnos va a cambiar, pero también en el momento que tengamos vacuna o se dé un retorno tranquilo a la vida social, también vamos a tener cambios. No vamos a ser los consumidores, ni las personas, ni los seres humanos que éramos antes de la pandemia, pero también vamos a tener otras posibilidades distintas a las que tenemos ahora.



Creo que esos son los dos momentos en el tiempo que tenemos que afrontar con total flexibilidad y con total capacidad para poder reaccionar y para estar a la altura de lo que el consumidor espera y necesita, y como organizaciones podamos responder a eso y ser sostenibles en el tiempo.

¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía y el Gobierno?

Nosotros estamos preparados, hemos trabajado intensamente nuestros protocolos, estamos preparados para recibir personas y compradores en el centro comercial con total responsabilidad, con absoluta capacidad para regular y controlar lo que pasa en su interior, porque hemos entendido que el centro comercial no va a ser lo que fue antes.



Después de esta pandemia el centro comercial no va ser lo que hemos conocido: no va a generar actividades ni va a aglomerar personas, será algo completamente distinto a lo que conocíamos, pero el centro comercial va a estar abierto, va a estar disponible, va a estar atendiendo.



JESSIKA D. BONILLA BRAN

