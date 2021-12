La fuerte dinámica que ha tenido el mercado de vivienda, impulsada por el segmento de vivienda de interés social, que a noviembre representó el 70 por ciento de las unidades habitacionales vendidas en el país, y por el segmento medio, llevó a que en el 2021 no solo se batieran los récords de ventas sino la asignación de subsidios para la compra de inmuebles.



Así lo señaló el Ministerio de Vivienda, que reveló que los subsidios de vivienda VIS y No VIS (subsidio a la tasa de interés) ayudaron a convertir en propietarias a más de 95.000 familias en el país.



Desde enero y hasta el 17 de diciembre de este año, 95.476 hogares accedieron a las ayudas para compra de vivienda otorgadas por el Gobierno y, de estas, 66.987 se beneficiaron con ayudas para compra de vivienda de interés social VIS y 28.489 para compra de vivienda No VIS.



“Estos resultados no tienen precedente alguno, en 2021 batimos todos los récords posibles, incluso el récord en asignación de subsidios, es el año en que más ayudas hemos otorgado en toda la historia del país para que las familias cumplan su sueño de ser propietarias. Si juntáramos todos los subsidios otorgados podríamos tener una ciudad del tamaño de Floridablanca o Itagüí, esa es la magnitud del trabajo realizado a lo largo de este año”, afirmó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Las regiones y ciudades con más subsidios

El escalafón de los departamentos donde más colombianos accedieron a las ayudas para compra de vivienda VIS y No VIS lo encabeza Cundinamarca con (14.696 subsidios), Valle Del Cauca (14.336), Atlántico (11.673), Bogotá D.C. (10.348), Antioquia (9.321), Tolima (4.887), Santander (4.526), Bolívar (4.079), Risaralda (3.197) y Norte de Santander (2.853).



Por ciudades, el top 10 donde los colombianos más accedieron a subsidios para compra de VIS fueron: Barranquilla (5.427 subsidios), Soacha (5.394), Bogotá (4.921), Jamundí (4.847), Soledad (4.019), Candelaria (3.378), Ibagué (3.015), Cartagena (2.242), Tocancipá (2.134) y Cali (1.639).



Al mismo tiempo, las 10 ciudades donde más se solicitaron subsidios para compra de vivienda No VIS fueron: Bogotá D.C (5.427), Bello (1.533), Barranquilla (1.414), Medellín (1.102), Sabaneta (1.069), Ibagué (1.015), Bucaramanga (881), Cali (804), Itagüí (691) y Mosquera (688).



Desde agosto de 2018 se han asignado un total de 160.458 subsidios de Mi Casa Ya. Adicionalmente, desde el 27 mayo de 2020 y con corte al 17 de diciembre de 2021, 135.373 hogares han accedido a los subsidios para compra de vivienda VIS y No VIS lanzados en el marco del Compromiso por Colombia como respuesta a la pandemia Covid-19.



El 2021 ya es el mejor año en compras de vivienda, según datos de Coordenada Urbana de Camacol, los colombianos han adquirido 220 mil unidades VIS y No VIS y para finalizar el año se estima que esta cifra supere las 240 mil unidades.

