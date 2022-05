Comprar un carro nuevo cero kilómetros es uno de los anhelos que casi todos los colombianos tienen. Sin embargo, la mayoría de marcas que más se comercializan en el país son extranjeras, por lo que las tasas de importación elevan los precios y hacen que adquirir un vehículo sea cada vez más difícil.

De acuerdo a un informe de la revista ‘Doctor Auto’, la clasificación de entre gama baja, media o alta se basa en la longitud del automóvil. Así mismo, un vehículo de segmento A o micro carro se considera de gama baja, ya que solo pueden medir entre 3.3 y 3.7 metros de largo.



Por su parte, los automóviles de segmentos B y C pueden tener longitudes entre 3.9 y 4.5 metros, por lo que se les considera artículos de gama media. Por último, si un vehículo mide más de 4.5 metros de largo, es considerado de gama alta.



Con esto en mente, la revista ‘Motor’ señala que los carros más vendidos en Colombia son, en su mayoría, de gama media y los usuarios tienen en cuenta factores como las funciones del artículo, calidad, precio y comodidad.



Chevrolet Onix, el carro más vendido del 2022. Foto: Chevrolet

Por esta razón, el Chevrolet Onix es el vehículo más cotizado en el país, ya que ha vendido más de 2.900 unidades en lo que va del 2022. Su precio base es de 59.1 millones de pesos, aunque el valor aumenta con los accesorios y documentaciones legales.



Este carro tiene un gran atractivo en cuanto a su comodidad y bajo consumo de combustible, ya que tiene caja automática y maneja tecnología Turbo, la cual proporciona la fuerza e impulso que requiere el vehículo sin necesidad de gastar mucha gasolina, pues cuenta con un pequeño motor de 1.0 L.



Teniendo en cuenta el costo de los impuestos, seguros obligatorios y matriculación, al monto inicial se le agregarían 7 millones más, por lo que se requerirían alrededor de 66 salarios mínimos mensuales para adquirir este automóvil cero kilómetros.



Kia Picanto, uno de los carros más vendidos en Colombia. Foto: Motor vía Kia

Otro de los modelos más cotizados en Colombia es el Kia Picanto 2022, el cual ha superado las 2.200 ventas en este año. Este carro vale 47.1 millones de pesos en su versión más básica, es decir, el Kia Picanto Emotion.



En comparación con el Chevrolet Onix, el Kia Picanto tiene caja de cambios y dirección mecánica. No cuenta con tecnología Turbo y maneja un motor igual de 1.0 L, por lo que la potencia y fuerza del automóvil tienen una diferencia significativa.



Si no se desea añadir ningún accesorio y se suman solo los gastos de matriculación, impuestos y seguros obligatorios, se tendría un valor adicional de 1.668.800 millones de pesos, por lo que se necesitan casi 49 salarios mínimos mensuales para adquirir este vehículo.



Suzuki Alto 800, el carro más asequible y cotizado del mercado en Colombia. Foto: Motor vía Suzuki.

Por otra parte, el vehículo más asequible y cotizado del mercado es el Suzuki Alto 800, el cual puede valer 38. 6 millones inicialmente, 6 millones de pesos más en comparación con lo que costaba el año pasado.



La ventaja de este carro es que cuenta con dirección asistida electrónicamente, lo que hace que su timón y conducción sean muy ligeros.



Como su nombre lo indica, el motor del Suzuki Alto 800 es de 0.8 L, lo cual genera un muy buen rendimiento de combustible, pero disminuye significativamente su potencia.



Promediando el valor de la matrícula, impuestos y seguros, se estima que se requieren 43 salarios mínimos mensuales, aproximadamente, para comprar este carro.



La decisión de cada persona a la hora de comprar un vehículo nuevo dependerá del presupuesto, las necesidades y el agrado que tenga el artículo a nivel estético y funcional.

