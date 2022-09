Continúa la discusión sobre qué tarifas efectivas de tributación pagan realmente las empresas en Colombia. El Ministerio de Hacienda y la Andi siguen sin ponerse de acuerdo. Mientras el Gobierno habla de que en la actualidad la tasa es de 25,5 por ciento, el gremio dice que en algunos sectores los niveles llegan a más del 50 por ciento.



El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que las tasas llegan a más del 50 por ciento. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En medio de la discusión de la reforma tributaria, en la que las empresas pondrían 5,1 billones de pesos y otros 7 billones vendrían de los mayores impuestos recaudados por las exportaciones de petróleo y carbón, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, aseguró hace semanas que la tarifa efectiva de tributación que ya paga la industria es de 56,7 por ciento, la de la construcción de 57,7 por ciento y la de la minería e hidrocarburos de 53 por ciento.



Además, recalcó que con los cambios que se plantean en la reforma estas tasas pasarían a 62, 60,2 y 87,1 por ciento, respectivamente.



Posterior a ello, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo dijo que esas cifras eran imprecisas pues no tenían en cuenta los beneficios tributarios de los que gozan principalmente las grandes empresas y tomaban las tasas máximas.



Debido a esta diferencia de cifras, la cartera de Hacienda publicó esta semana un estudio en el que se determina que la tasa efectiva de tributación es de 25,5 por ciento y que con los cambios en la reforma quedaría en 29,4 por ciento.

El ministro José Antonio Ocampo en la apertura del congreso de Confecámaras Foto: Confecámaras

Según el documento, los otros cálculos ignoran los beneficios tributarios, suponen que los dividendos siempre pagan la tasa marginal más alta y desconocen que la totalidad de las utilidades no se distribuyen como dividendos.



Al conocer el estudio, Mac Master volvió a responder y aseguró a través de sus redes sociales que las tasas no son así de bajas. “Ya quisiéramos todos”, recalcó. Y después de ello, publicó un análisis sobre las estimaciones mostradas por el Ministerio.

Hemos recibido análisis de tributación efectiva hechos por @MinHacienda e identificado todas las diferencias en conceptos

Infortunadamente en Colombia las tasas de tributación no son así de bajas, ya quisiéramos todos!

Publicaremos detalles con las tasas reales para su debate — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) September 22, 2022

“Al parecer es un resumen de un estudio que debería ser publicado en su totalidad, para poder profundizar en su análisis. Es preciso conocer con claridad las bases de análisis legal, métricas, muestras e impactos por sector, en los cuales se puedan apreciar mejor aquellos que gozan de mejores beneficios tributarios”, le recriminó la Andi a la cartera de Hacienda.



Además, el gremio cuestionó que se deje de lado el ICA y el 4x1.000 y que el Ministerio muestra tarifas efectivas ‘únicamente de renta’.



"Afirmar que sólo hay impuestos de renta inducirá a error. Aceptando qué hay otros impuestos un ejemplo: un almacén que tenga utilidades sobre ventas del 5 por ciento, muy común entre tiendas paga un ICA del 1 por ciento, es decir, un 20 por ciento de la utilidad. Y no hemos hablado de renta y otros impuestos como el 4 X 1000 letreros, IVA no descontable..", explicó Mac Master.

Tasas efectivas de tributación por sectores, según la Andi. Foto: Andi

En especial, propone adelantar un estudio sectorial de los efectos, ya que los promedios agregados tienden siempre a ignorar aspectos fundamentales para la toma de decisión relacionadas con la construcción de políticas públicas.



De cualquier forma, la Andi dice que el informe del Ministerio de Hacienda no contradice los números presentados por el gremio porque compara cifras que no son comparables. “Mientras que el Ministerio muestra tarifas efectivas únicamente de renta (afectadas por dos impuestos), la Andi usa la metodología de government take para sus cálculos, la cual comprende todos los impuestos, tasas y contribuciones”, se resalta.



Y concluye: “cualquier análisis del efecto tributario sobre la actividad empresarial debe tener en cuenta la totalidad de los impuestos que se pagas, que por cierto difieren profundamente entre los distintos países razón por la cual, desde el punto de vista económico y empresarial, se hace siempre el esfuerzo por comparar las tasas efectivas totales de tributación al momento de comparar entre distintas economías”.