Colombia mejora seis puestos en ranquin mundial de talento

Colombia subió seis puestos en el Escalafón Mundial de Talento que elabora cada año el Instituto para el Desarrollo de la Administración (IMD), de Suiza. La investigación del IMD evalúa el grado en que las economías desarrollan talento, invierten en él, lo atraen y lo retienen.

Con estos resultados, Colombia es el único país suramericano que logró avances en ese ranquin de talento, de los seis que son observados en el estudio, y uno de los dos latinoamericanos en hacerlo, junto a México.



Colombia pasó de la casilla 60, en la que estaba en el 2018, a la casilla 54 este año, en una clasificación en la que son observados 63 países.



Los aspectos en los que Colombia es más fuerte son el crecimiento de la fuerza laboral, el índice de costo de vida, la tasa efectiva del impuesto sobre la renta personal y la implementación de los aprendizajes.



En contraste, las mayores debilidades son la proporción alumno-docente en la educación primaria y secundaria, las habilidades lingüísticas, la justicia y la movilidad estudiantil entrante.



En términos generales, de las tres líneas que analiza la medición, Colombia se mantiene estable en el puesto 60 de la categoría de Investigación y Desarrollo, y mejora en la de Atracción (puesto 36) y en la de Preparación (puesto 53), en las cuales se encontraba en el 2018 en el puesto 45 y 59, respectivamente.

En el primer rango se agrupan los factores correspondientes a la inversión y desarrollo local, que miden los recursos comprometidos para cultivar capital humano de cosecha propia; la Atracción evalúa la medida en que un país seduce a talentos locales y extranjeros; mientras que la Preparación cuantifica la calidad de las habilidades y competencias disponibles en un país.



El crecimiento de la fuerza laboral en Colombia tuvo un cambio porcentual del 2,57 por ciento, y fue el punto mejor evaluado al ubicar al país en la quinta posición de la medición de este criterio.



De acuerdo con José Caballero, economista sénior del Centro Mundial de Competitividad del IMD, “en términos brutos, es ventaja para Colombia, pero tienen que saber desarrollarla”. Explica que aunque más jóvenes estén ingresando a la fuerza laboral, hay que ver “qué tipo de preparación tienen”.

Pertinencia en educación

Al respecto, Lina Correa, gerente de ManpowerGroup, sostiene que el reto es “lograr que las personas estudien lo que el mercado laboral requiere, y desarrollen las habilidades que se necesitan en la cuarta revolución industrial”.



De acuerdo con Correa, “el mundo laboral es complejo. Muchas variables impactan los índices de la fuerza laboral y del desempleo. Si bien la competitividad de la mano de obra colombiana va en aumento, no necesariamente es sinónimo de capacitación”.

Otra ventaja es el costo de vida, punto en el que Colombia ocupa el sexto puesto. La razón es que la canasta de bienes y servicios tiene un costo relativamente bajo, equivalente al 67,7 por ciento del costo de la misma canasta en Nueva York. “Cuanto más barato sea vivir en un país, es más atractivo. Muchos, en multinacionales, toman la decisión de mudarse por esta razón”, anotó Caballero.



Con respecto a las debilidades, el país ocupa el lugar número 60, de los 63 países evaluados, en la proporción alumno-docente de la educación secundaria, y el puesto 55 en la misma proporción de la primaria.



La justicia, por su parte, es otro de los componentes peor evaluados (puesto 60) en el caso de Colombia, con un puntaje de 2,16 en una escala de 0 a 10. Según el experto del IMD, la calidad de las instituciones, como la justicia, y la calidad de vida son dos aspectos primordiales para los ejecutivos por encima, incluso, del salario.



Otro hallazgo importante de la investigación es que las habilidades lingüísticas del talento en Colombia no están satisfaciendo las necesidades de las compañías (puesto 58). Ramiro Bado, mánager en Hays Colombia, destacó que los perfiles especializados, nacionales o extranjeros, a los que se suman el manejo de idiomas diferentes al nativo, adquieren más atractivo para la contratación en la medida en que el valor agregado de su experiencia y enfoque se hace más versátil.



De otro lado, según la investigación, el nivel de estudiantes extranjeros en la educación terciaria por cada mil habitantes es de 0,09 por ciento (puesto 59), de lo cual se puede concluir que el interés de extranjeros por estudiar en Colombia es mínimo.



En cuanto a la atracción y retención del talento, la medición muestra que en Colombia estas no son prioridades para las empresas, al ocupar el puesto 52 del escalafón. Al respecto, Bado asegura que “los empleadores están abordando problemas de productividad cambiando su estructura y política organizativa en lugar de brindar capacitación y desarrollo internamente. De hecho, 42 por ciento de los empleadores reconoce que sus organizaciones no cuentan con políticas de retención de talento”.



En este sentido, Correa dice que entre los principales factores para la atracción del talento, desde el punto de vista de las empresas, están la propuesta de valor que presente el empleador, mostrar que se manejan procesos internos diferentes o plantear la oportunidad de hacer parte de proyectos de alto perfil.

Así juegan los impuestos

Según la investigación, uno de los factores de mayor atracción para el talento calificado en Colombia es que la tarifa de impuesto de renta que paga un trabajador en el país es del 8,29 por ciento sobre su ingreso, aspecto en el que se ubica en el lugar número 12 de la medición. Por el contrario, el estudio demuestra que la retención de talentos no es una prioridad para las empresas, al ocupar el puesto 52.

Suiza mantiene su primera posición en el estudio global

Los resultados del escalafón ubican a Suiza y Dinamarca en las primeras posiciones, seguidos de Suecia, Austria y Luxemburgo.



En América Latina, el mejor ubicado es Chile, en el puesto 43, a pesar de que cayó tres posiciones respecto al año pasado.



Venezuela ocupa el penúltimo lugar de toda la medición (62), superando solo a Mongolia. Mientras que Argentina, Perú y Brasil se ubican en los puestos 48, 56 y 61, respectivamente.



El informe del IMD sostiene que “fomentar una fuerza laboral capacitada y educada fortalece la competitividad y permite la prosperidad a largo plazo, particularmente en un paisaje dinámico donde la robótica y otras nuevas tecnologías están redefiniendo los retos actuales y futuros para las empresas, formuladores de políticas e instituciones educativas”.

Según la investigación, una de las características claves de las economías líderes es que se esfuerzan por lograr la alineación entre la demanda de talento que enfrentan y la oferta de talento interno que son capaces de ofrecer.



Dicha alineación se alcanza a través de las continuas inversiones en el desarrollo educativo de la mano de obra (por ejemplo, gasto en educación y calidad del sistema) y, en segundo lugar, ofreciendo simultáneamente oportunidades más allá del desarrollo académico.

3 preguntas a José Caballero, coautor del escalafón de talento

‘Lo último que necesitamos es más abogados y economistas’

¿Cuáles son las claves para que Colombia suba seis posiciones?

Ha mejorado en términos de atracción y preparación. Ambas mejoras se deben a una opinión más positiva entre los ejecutivos que contestaron la encuesta. Es bien importante que en preparación, Colombia es 31 en graduados en ciencias, lo que es muy alto si se tiene en cuenta que Suiza y Holanda están en 60.

En aprendices se ha mejorado bastante y también en la preparación de empleados. Vale la pena preguntarse ¿cómo afectaría si no gradúas suficiente gente en ciencias o matemáticas? Y en eso Colombia está bien, con 23,7 por ciento de graduados. Incluso por encima de Estados Unidos, donde son 17,9 por ciento.



Colombia es débil en presencia de estudiantes universitarios extranjeros. ¿Cómo atraer este talento?

Lo principal, reimpulsar el sector académico. Dándoles más fuerza y fondeo a investigaciones. Que el Gobierno contribuya más en fondeo en investigaciones de tecnología o digitalización. Las universidades públicas podrían enfocarse más en investigación que en enseñanza. La reputación tiene que ver con publicaciones, y eso atrae. Lo último que necesitamos en Latinoamérica es más abogados o economistas.



¿Por qué la justicia es una carga para el talento en Colombia?

Un ejemplo: si alguien rompe un contrato de trabajo o si tienes un accidente laboral, ¿qué tanto problema puedes tener al demandar? En otro estudio miramos por qué los ejecutivos se mudan, y encontramos factores más importantes que el salario: por ejemplo, la calidad de instituciones como la justicia y, dos, la calidad de vida. Son más importantes que el salario en sí.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS