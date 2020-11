¿Cuántas viviendas VIS se hacen por el valor de una no VIS?

En promedio, las viviendas que no son de interés social (No VIS) valen casi tres veces lo que cuestan las de interés social (VIS). En octubre –récord histórico de ventas–, los colombianos pagaron $ 2,25 billones para comprar 6.370 unidades No VIS, y $ 1,73 billones por 13.991 unidades VIS. Así, el precio promedio de la VIS es de $ 123,7 millones, en tanto que el precio promedio de la No VIS es de $ 353,2 millones.



(Le puede interesar: ¿Cancelaron su contrato por la pandemia? Postúlese a este auxilio)

¿Para quiénes bajaron más los precios?

En octubre, los precios de la canasta familiar bajaron. Ligeramente, pero bajaron. La reducción fue de 0,06 % según el Dane. Para quienes bajaron más fue para los pobres, con una caída de 0,12 %. Para los vulnerables (quienes salieron de la pobreza pero aún no se consolidan como clase media), los precios bajaron 0,9 %. Para la clase media, bajaron 0,6 %, y para los ingresos altos, 0,3 %.



(Además: Los 5 países más interesados en invertir en vivienda en Colombia)

La escalera del covid para las mujeres

La pandemia hizo crecer el desempleo, y ha sido claro que las mujeres resultaron más golpeadas. Un estudio publicado por el Banco de la República detalla cómo las trabajadoras sufren un efecto en escalera: muchas empleadas formales se vuelven informales; otras formales o informales pasan al desempleo, y muchas desempleadas pasan a la inactividad, es decir, dejan de buscar trabajo.



(Además: En octubre, ventas de vivienda llegan a máximo histórico en el país)

¿Cuánto paga cada uno de impuesto de renta?

Los colombianos que declararon renta en la temporada de agosto a octubre de este año pagaron por el impuesto de renta correspondiente al 2019 $ 3,6 millones de pesos en promedio cada uno. El número de contribuyentes aumentó en el año 11,1 %, pero el recaudo subió más, 15,3 %. El número de contribuyentes fue de 3,57 millones de personas, 358.000 personas más que las del 2019.

También le puede interesar:

- La inflación en octubre fue del -0,06 por ciento



- Abren investigación a Avianca por presuntos abusos a viajeros



- Los pasos y lo que podrá comprar en el día sin IVA del 21 de noviembre



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

Twitter: @galmau