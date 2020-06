El comercio espera que sus ventas suban hasta 30 % en el día sin IVA

Los comerciantes, centros comerciales y los sistemas para la realización de pagos se alistaron con todo para el primer día sin IVA, que se llevará a cabo mañana, con el objetivo de recuperar parte del terreno perdido por el cierre obligado de la economía para contener la pandemia.



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, dice que el sector se ha preparado con toda la oferta disponible e implementando los protocolos de bioseguridad que garanticen el bienestar de los consumidores.



El directivo le dijo a EL TIEMPO que se prevé que las ventas aumenten alrededor de un 30 por ciento frente al nivel actual, teniendo en cuenta que la jornada coincide con las ventas para el Día del Padre del próximo domingo.



Se estima que los productos que liderarán serán los electrodomésticos, los productos de tecnología, los equipos y máquinas para hacer ejercicio (dada la nueva realidad que se vive), al igual que la ropa y el calzado.



Y debido a que desde el 1.º de junio se comenzó a reactivar la actividad, los inventarios viejos se han venido agotando con promociones y para el día sin IVA, en el caso de los productos importados, el nuevo stock que llegó (comprado hace dos meses) se compró con un precio del dólar por encima de 4.000 pesos, lo que explica en parte la diferencia de precios.

Adicionalmente, en el comercio formal del país muchos de los establecimientos que terminaban esta semana varias promociones las mantendrán vigentes en el primer día sin IVA, con lo cual el bolsillo de los compradores podrá recibir dos beneficios; otros afiliados al gremio dijeron que también van a mantener descuentos especiales en productos diferentes a los que entran en el no cobro del IVA, mientras que los comercios que no alcanzaron a estar listos para esta primera jornada también mantendrán descuentos, dado que el domingo es el Día del Padre.



A su turno, Alejandro Estupiñán, gerente de Plaza Imperial Centro Comercial, considera que la reactivación que se derive de estas jornadas puede generar unas ventas entre el 20 por ciento y el 30 por ciento por encima del promedio que viene teniendo el comercio.



Entre tanto, además de instar al comercio a aplicar el descuento del IVA que no se cobra, el director de la Dian, José Andrés Romero, le recomendó al sector incluir más productos de las líneas habilitadas y a incursionar con más firmeza en las plataformas electrónicas, para tener más ventas.



Según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en el país ya hay 239 centros comerciales (el 95 % del total de los más grandes del país) que habilitaron protocolos y están listos para la jornada, al tiempo que hay 86.000 empresas de comercio avaladas para operar este día.

Alta transaccionalidad

A la par de los representantes del comercio, las previsiones de quienes están al frente de las plataformas para el pago también son promisorias.



Según Francisco León, director de la operación de la plataforma PayU para América Latina, se espera que las empresas de tecnología logren subir entre el 300 y el 500 por ciento las ventas, mientras que el sector de las confecciones podría repuntar la facturación entre un 300 a 400 por ciento.



“Es una gran oportunidad para reactivar la economía y para el comercio electrónico, una ocasión donde se puede mostrar que las compras en línea son fáciles y seguras”, afirmó.



Según el directivo, para atender la demanda se tomaron medidas tecnológicas para asegurar la continuidad y seguridad de la operación. Entre tanto, Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, la entidad que opera el botón de pagos PSE, dijo que también se espera un importante nivel de uso de este mecanismo digital, con la proyección de cinco millones de transacciones en la jornada.



“Esperamos que la transaccionalidad pueda aumentar en un 25 por ciento comparado con un día normal, alcanzando así montos de alrededor de 900.000 millones de pesos, con un promedio por transacción de 250.000 pesos”, agregó.



Por su parte, el sistema de pagos Redeban espera aumentos en el número de transacciones del orden del 22 por ciento y del 138 por ciento en aquellas que son de venta no presente, con tarjetas débito y crédito.

Autoridades vigilarán de cerca y comercios pactan autorregulación

La Superintendencia de Industria y Comercio instó a los consumidores para que usen los canales de atención de la entidad para hacer las denuncias de posibles casos de cambio de precios en ciertos artículos que algunos comercios habrían realizado antes de las jornadas de días sin IVA, previstas para el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de julio.



Si bien a la entidad han llegado quejas, se requiere que las personas hagan sus denuncias formales y las sustenten, para que se puedan iniciar las averiguaciones sobre los casos puntuales en los que estarían haciendo esas malas prácticas.



Pero además, el decreto legislativo 682 del 21 de mayo señala que cada establecimiento comercial deberá enviarle a la Dian, a más tardar el 31 de agosto de 2020, la información que se le solicite sobre las operaciones exentas, cuyo incumplimiento acarreará sanciones.



Incluso, el decreto determinó que la Dian podrá aplicar la norma general antiabuso consagrada en el Estatuto Tributario y señaló, de forma expresa, que cuando se incumplan los requisitos sobre el precio de venta de los productos sin IVA, se perderá el derecho a tratar los bienes cubiertos como exentos en el impuesto, y los responsables de su pago, es decir, los comercios, estarán obligados a realizar las correcciones en sus declaraciones tributarias, sin perjuicio de las acciones penales y procedimientos establecidos en la ley.



Al mismo tiempo, la Federación Nacional de Comerciantes presentó al Gobierno un acuerdo de autorregulación y compromiso del comercio sobre el desarrollo de los días sin IVA, el cual fue firmado por 65 marcas. Según el gremio, los pequeños y medianos comerciantes, grandes superficies, almacenes de cadena y establecimientos especializados que venden los productos que estarán disponibles en esas fechas se unieron para dar un parte de tranquilidad a los consumidores, para que vayan a los locales comerciales o usen el comercio electrónico, con la certeza de que encontrarán una amplia oferta a precios justos.



“Queremos que los colombianos tengan absoluta confianza en que responderemos de manera eficiente y oportuna a todos los requerimientos, en esta o en cualquier fecha del año”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS

