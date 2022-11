En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en la última semana. En esta ocasión, la tendencia que trae el costo de vida en Colombia, el impacto que han tenido las regalías en las regiones no mineras, lo que ha pasado con las cifras del desempleo y qué tanto etanol se está trayendo desde Estados Unidos.



(Lea también: ¿Cuál es la solución al fin de los contratos por prestación de servicios?)

Un salto al futuro en los precios a hogares

Los precios de la canasta familiar están subiendo en Colombia a un ritmo de 12,2 por ciento anual, solo dos años después de que subían solo al 1,49 por ciento anual. Si ese ritmo de los precios registrado en octubre del 2020 se hubiera mantenido, habría sido necesario esperar 8 años para que se acumularan las alzas que se vieron en los últimos 12 meses. Es como si hoy se estuvieran viendo los precios del 2028.



(Le puede interesar, además: ¿Qué medidas contempla el gobierno para enfrentar la alta inflación?)

La mermelada, una década después

Tras la reforma del 2012 a las regalías, que permitió esparcir la 'mermelada en toda la tostada nacional' (llevó más recursos a las regiones que no producen minerales), uno de los beneficios para las regiones no mineras fue más matriculados en primaria y secundaria. Sin embargo, no mejoró el desempeño de los estudiantes. Así lo muestra un estudio de Alejandro Ome y Gerson Pérez, del Banco de la República.

La meseta en la que está el desempleo

Tras la monumental pérdida de puestos en todo el mundo por los encierros del covid, vino una importante recuperación laboral en el 2021. Sin embargo, durante el presente año los niveles de desocupación ya no muestran mejoras. En el conjunto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), el desempleo era en abril de 5 por ciento y en septiembre, de 4,9 por ciento. En Colombia pasó de 10,7 a 11,3 por ciento. En España, pasó de 12,7 a 12,9 por ciento.

Menos etanol traído de Estados Unidos

Cada vez Colombia está importando menos etanol de Estados Unidos para mezclar con la gasolina. Durante el 2019, se importaron 1,98 millones de barriles. En el 2020, fueron 1,7 millones de barriles. El año pasado, la compra del producto se redujo a 0,9 millones. En lo que va de este año solo se ha comprado 216.000 barriles. En enero y agosto las importaciones fueron cero, según la Agencia Internacional de Energía.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía y Negocios

@Galmau