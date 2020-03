Petróleo a US$ 22, un duro golpe para las finanzas del país

El desplome de 8,7 por ciento este lunes en el precio del petróleo Brent, que tiene al barril en mínimos no vistos desde hace 18 años, 22,76 dólares, cada vez le está dejando menos margen de maniobra al Gobierno, pues a pesar de que el país no es un gran productor de crudo, sus finanzas sí dependen mucho de esta materia prima.



Cálculos del Gobierno indican que por cada dólar que baja el precio del petróleo, los ingresos fiscales del país se reducen en 400.000 millones de pesos anuales, por lo que un movimiento de 10 dólares generaría una pérdida de 4 billones de (0,4 por ciento del PIB).

Este año, la cotización del crudo Brent ha perdido cerca de 46 dólares.



Una situación a la que se suma la evolución del coronavirus, que obligó a decretar una cuarentena en todo el país hasta el próximo 13 de abril, o más extensa si las circunstancias lo ameritan, lo que sin duda hará que los ingresos de la nación se reduzcan, por un lado, y su gasto se dispare, porque se están destinado recursos que no estaban presupuestados para atender esta emergencia y para impulsar el crecimiento de la economía.



El Gobierno ya anunció unas primeras ayudas para enfrentar la etapa de contención de la epidemia, para lo cual dispuso de cerca de 15 billones de pesos, recursos que salen del ahorro del público (Fondo de Ahorro y Estabilización y del fondo de pensiones territoriales, Fonpet), con lo que se evita elevar la deuda del Gobierno, según explicó en su momento Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda.



Independiente de esto, lo que están viendo algunos economistas es que el país no podrá soportar por mucho tiempo esos niveles tan bajos del petróleo sin que sus finanzas se vean muy golpeadas.



En Alianza Valores dicen que lo que resta es esperar que “precios del petróleo por debajo de los 30 dólares no duren más de unos trimestres”.

Impacto en el PIB

En el mercado hay consenso entre los analistas en que si bien este año habrá algún impacto en las cuentas de la Nación, los efectos más pronunciados serán en 2021.



El crecimiento de la economía será uno de los efectos más inmediatos de esta crisis que se está viviendo, pues con buena parte de la población confinada en sus casas –muchos en teletrabajo–, la demanda se reducirá bastante.



Para los economistas de Credicorp Capital, el efecto sobre el crecimiento del PIB del año en curso ascendería a 0,4-0,5 puntos porcentuales debido a la menor inversión privada, sobre todo la petrolera. El efecto acumulado en los próximos dos años puede llegar a ser de 1,5 puntos porcentuales, que se materializaría a través del gasto público, la producción de petróleo y, en general, del impacto sobre el ingreso nacional. En 2020, el efecto sería principalmente a través de una menor inversión privada, particularmente la petrolera.



Felipe Campos, gerente de Investigaciones de Alianza Valores, dice, por su parte, que vendrán trimestres negativos para el PIB (segundo y tercero), para luego esperar un rebote, pero cree que este año la economía crecerá entre 0 y 0,5 por ciento.



“Este es un deterioro que se va a ir al 2021 porque por bien que nos vaya la economía no irá del 0 al 4 por ciento, sino del 0 al 2 por ciento, ahí habrá otros efectos adicionales”, dice el experto.

Barreras de contención

Los consultados dicen que el Gobierno tiene algunas alternativas para hacerle frente a la situación de deterioro.



Andrés Langebaek Rueda, director ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar, sostiene que “la mejor medida para resolver el descuadre en las cuentas de la Nación es que la economía, una vez superados los primeros meses críticos, pudiera volver a crecer en forma acelerada. Un repunte de la economía global debe ayudar a los precios del petróleo y un repunte de la economía doméstica alivia las presiones de gasto (hay que entregar menos subsidios) y mejora el recaudo. Lamentablemente, ese repunte está determinado por algunos factores que no son del control del Gobierno”.



Se refiere a las implicaciones fiscales del covid-19. En su opinión, está el efecto sobre las finanzas de Ecopetrol y la pérdida de competitividad de muchos de los pozos petroleros que exigen puntos de equilibrio superiores a 30 dólares por barril para seguir funcionando.



Así, es de esperar pérdidas para Ecopetrol y menores impuestos de renta para 2021 tanto de esa compañía como del resto de firmas petroleras que operan en Colombia. También está el canal de la deuda pública externa cuyo servicio (intereses más amortizaciones en dólares) se encarecerá.



Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, bajo la actual coyuntura (menor ingreso, mayor gasto), el déficit fiscal aumentara y una de las formas de financiarlo es con más endeudamiento, ya sea vía emisión de deuda o con entidades multilaterales, incluso, no descarta que el Banco de la República le preste al Gobierno, como algunos economistas lo han sugerido, aunque considera que no es una práctica usual en Colombia, pero otros bancos centrales en el mundo lo están haciendo.



“Es importante resaltar que la mayoría de países del mundo está en una situación similar y que la austeridad en estos momentos podría salir muy costosa debido a que la prioridad ahora es sacar la economía adelante”.



Campos, de Alianza Valores, dice que no sabe si vale la pena aferrarse al grado de inversión cuando no se sabe si lo tengamos así no haya un gasto exagerado, pero es momento que el Gobierno de chocar la economía.



Grado de Inversión

Daniel Guardiola, economista de BTG Pactual, hace un breve análisis de la caída en los precios del crudo y su impacto para Colombia.



¿Qué tan expuesta está Colombia a la caída de los precios del petróleo?

​

Vemos que el precio actual del petróleo es transitorio; sin embargo, un impacto mucho más prolongado y profundo podría tener consecuencias negativas para la economía colombiana.



Si bien Colombia no es un país petrolero (las actividades del sector de petróleo y gas correspondieron al 3,9 por ciento del PIB en 2019), sus cuentas fiscales (con ingresos provenientes del petróleo en un 3,3 por ciento del PIB para el 2013 frente al 1,7 por ciento del PIB para el 2019, según cálculos de BTG Pactual), sus exportaciones (del 40 por ciento) e inversión extranjera directa (del 19 por ciento) aún lo hacen altamente dependiente del petróleo.



¿Qué esperar si el petróleo continúa con un precio bajo?

​

Creemos que la economía colombiana enfrentará un periodo desafiante, con un empeoramiento del déficit de cuenta corriente, un aumento del déficit fiscal, una desaceleración de la actividad económica y, finalmente, un deterioro de la calificación crediticia del país y, tal vez, la pérdida de su grado de inversión.



En este escenario, creemos que sería inevitable un ajuste estructural en la matriz de crecimiento, junto con un paquete de reformas de ajuste económico (reforma tributaria, privatizaciones, reforma pensional) enfocadas en controlar el gasto del Gobierno.

