La multimillonaria afectación mundial por la caída de las redes sociales

La interrupción por más de siete horas en los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram, redes del magnate estadounidense Mark Zuckerberg, no solo lo costaron a él una pérdida multimillonaria en su fortuna, sino que tuvo un efecto colateral en millones de negocios que hoy en día utilizan estas plataformas para comercializar productos y servicios.



Según datos divulgados este lunes, el patrimonio personal de Zuckerberg se redujo en cerca de 7.000 millones de dólares en unas pocas horas, mientras que la venta de acciones hizo que los títulos de Facebook en el mercado tecnológico Nasdaq, de la bolsa de Nueva York, bajaran cerca del 5 por ciento, lo que se suma a una caída de alrededor de 15 por ciento desde mediados de septiembre.



Pero más allá del impacto para la fortuna de Zuckerberg, datos de la plataforma Netblocks calculan que la interrupción ha hecho mella en la economía mundial, superando los 1.000 millones de dólares.

De hecho, ayer la bolsa de Nueva York cerró en rojo y el índice Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,94 por ciento, en otra jornada negativa para el sector tecnológico por la rotación de mercado, la subida del interés de la deuda pública y los problemas de Facebook y las demás redes que controla.



Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortó 323,54 puntos, hasta 34.002,92, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 1,30 por ciento o 56,58 unidades, hasta 4.300,46.



Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, fue el más perjudicado con unas pérdidas del 2,14 por ciento o 311,21 enteros, hasta 14.255,49 unidades.



Tras anotarse un mal mes de septiembre y rebotar el viernes, en el estreno de octubre, el parqué neoyorquino apostó hoy por las ventas sobre todo en el sector tecnológico, que retrocedió un 2,36 por ciento, y en el de las comunicaciones, un 2,11 por ciento.

De Nueva York a Colombia

Entre tanto, en el plano local miles de negocios, de todos los tamaños, y que han venido consolidándose a través de la interacción que pueden tener con los clientes a través de las redes sociales, tuvieron afectación en su operación.



Uno de estos casos es el de Santiago Rodríguez Peña, un joven emprendedor con sede en Tunja, Boyacá, quien trabaja con servicios para mascotas y explica que en el negocio de la veterinaria la mayoría de los productos se comercializan hoy en día por WhatsApp Business, y al no haber un vínculo entre el cliente y el vendedor, “pues queda uno ciego”.



“Alcanzamos a organizar una ruta temprano y el resto tocó cuando llegó”, señaló. Y reconoce que la experiencia sirve para tomar acciones, ya que no se puede estar atado solo a una aplicación para operar. Por ejemplo, según explicó Rodríguez Peña, quien también es socio de una papelería, hoy en día los archivos y trabajos para imprimir son enviados por WhatsApp, pero este lunes se debieron recibir vía correo electrónico.



Para este emprendedor no hubo afectación a nivel de ventas, ya que al estar inoperativas las aplicaciones, muchos clientes optaron por llamar y el contacto fue telefónico, toda vez que el vínculo con los clientes va más allá de las plataformas.



Sin embargo, para otros empresarios ayer fue un día duro en materia de ventas, como le ocurrió a Jhon Henry Cárdenas, quien tiene un restaurante de alitas en el sector de Galerías, en Bogotá.



"Nuestro negocio depende de WhatsApp Business para tomar los pedidos de los clientes. Ayer no recibimos ningún pedido durante la caída. Además, usamos WhatsApp para la comunicación interna, así que tuvimos que hacer todo lo que fue posible por llamadas telefónicas, sin compartir información de texto o imágenes", indicó.

