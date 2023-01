Las remesas a sus familias de los trabajadores que viven en el exterior pueden haberse acercado mucho a un récord de US$ 10.000 millones. Hasta noviembre iban en US$ 8.580 millones, con un crecimiento de 10,5 %.



Sin embargo, para quienes reciben esos recursos, al convertirlos en pesos el crecimiento en promedio durante el año era, hasta noviembre, de 24,8 % por obra y gracia de la dura devaluación.



Los mayores negocios del hemisferio

Colombia estuvo en cuatro de los 20 mayores negocios recientes en Latinoamérica, según la información disponible para el último informe de Cepal. Hypera, de Brasil, compró negocios farmacéuticos de Takeda en Colombia y otros países; la sueca Essity compró en Colombia a Familia; ISA compró a Pbte de Brasil; I Squared, de EE. UU., compró la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. Sumaron US$ 2.044 millones.

De espaldas a la investigación

El 86 por ciento de empresas, entidades públicas y universidades del país no hacen investigación y desarrollo, según una encuesta del Dane. Una de cada cuatro universidades no investiga, y si son privadas, es una de cada tres.



En industria, el 83 por ciento de empresas no hace esta actividad, pero si son industrias públicas, la proporción baja a 69 por ciento. En entidades sin ánimo de lucro, el 79 por ciento no hace investigación alguna.



El 2022, un año que valió por ocho

La inflación de Colombia en el 2022 fue de 13,12 por ciento, lo que la hizo la más alta de los últimos 23 años. Ese resultado contrasta con la inflación de hace solo dos años, pues en el 2020 los precios únicamente se elevaron 1,61 por ciento.



Al ritmo al que subían los precios en ese momento, se necesitarían ocho años para acumular las alzas de los precios de la canasta familiar que soportaron los colombianos solo durante el año pasado.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En Twitter: @galmau