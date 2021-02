El dinero que ganan Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos cuando duermen

Para todos los seres humanos, dormir es una de las actividades más placenteras y claves para el buen funcionamiento del cuerpo, pero en el caso de los multimillonarios del mundo pasar a ‘la tierra de los sueños’ significa, además, factura millones y millones de dólares.

Así lo demuestra el análisis hecho por el portal People Who Sleeps, que comparó las horas que duermen los hombres más ricos del mundo con la fortuna que han creado a lo largo de los años.



La persona que más factura en el mundo mientras está dormido, según el estudio, es Elon Musk, fundador del fabricante de vehículos eléctricos de alta gama Tesla, quien se encuentra en un cabeza con el CEO de Amazon, Jeff Bezos para determinar quién es el hombre más rico del planeta.



(Vea también: Críticas entre Musk y Bezos por sus proyectos de internet satelital)



Con la subida de los títulos de Tesla en bolsa, y con la propiedad del 18 por ciento de la empresa, Musk superó a comienzos de este año Bezos como el más multimillonario del mundo, sin embargo, a mediados de enero el fundador de Amazon volvió a repuntar.



En lo que sí mantiene el liderato Elon Musk es en ganar dinero mientras duerme. Según el análisis de People Who Sleeps, el fundador de Tesla cada noche obtiene 88, 3 millones de dólares, cifra que suma en sus 6 de horas de sueño



Elon Musk es también director ejecutivo de SpaceX, la primera empresa privada en enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional.



El segundo puesto en este listado, como era de esperarse, es para Jeff Bezos, para quien el solo hecho de dormir significa añadir a su fortuna cada noche 62, 1 millones de dólares. Eso sí, el fundador de Amazon aprovecha mejor su estadía en la cama, pues duerme 8 horas, dos más de que Elon Musk.



El pulso entre estos dos magnates no solo se da entre quién el más millonario del mundo, sino que se trasladó al terreno del internet satelital, campo en el cual los dos han incursionado.



Todo empezó luego de que Bezos, que adelanta el Proyecto Kuiper, emitiera un comunicado en el que afirmaba que el proyecto de su rival, y su proyecto Starlink, buscaba cambios en el diseño que "pueden crear un ambiente más peligroso para colisiones en el espacio" y generar una mayor interferencia de radio.



(Además: Elon Musk regresa a Twitter para apoyar a criptomoneda Dogecoin)





Y agregó que "pese a lo que SpaceX publica en Twitter, son los cambios propuestos por SpaceX los que ahorcarán a la competencia entre los sistemas de satélites". "Está claro el interés de SpaceX de ahogar a la competencia en sus inicios si puede, pero no es ciertamente el interés del público", enfatizó.



Ante estas críticas, Musk le respondió afirmando que Starlink avanza más rápido que el de su rival. "No sirve al público ahorcar a Starlink hoy en favor de un sistema de satélites de Amazon que está, en el mejor de los escenarios, a varios años de ser operativo", afirmó el dueño de SpaceX.

Otros millonarios mientras duermen

En el listado de People Who Sleeps también aparecen otros multimillonarios que, si bien tienen números mucho menores a Musk y Bezos, también suman cifras astronómicas a su fortuna mientras descansan.



El tercer multimillonario que amasa grandes cantidades de dinero durante sus horas de sueño es Bill Gates, fundador de Microsoft, quien cada noche factura 18, 4 millones de dólares.



(También le puede interesar: Bill Gates propone sistema de alerta global para evitar más pandemias)



Muy cerca está Marck Zuckerberg, fundado de Facebook, quien a pesar de manejar un perfil bajo comparado con los demás multimillonarios del mundo, cada noche suma a su cuenta 15, 8 millones de dólares.



Por su parte, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, gana 5.6 millones de dólares durante una noche de sueño.



EL TIEMPO