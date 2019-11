Renta petrolera, la más alta en los últimos cuatro años

Superado el choque petrolero que le costó no solo importantes recursos al fisco del país, sino el aplazamiento de millonarios planes de inversión de las compañías petroleras para la búsqueda de nuevos recursos de crudo y gas, el año 2018 cerró con el mayor nivel de renta petrolera desde el 2014, para beneficio de las arcas públicas.

En efecto, el año pasado, según cifras de la Dian, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, compiladas por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), entre aportes al Gobierno Central y la causación de regalías, con destino a las regiones del país, las compañías de exploración y producción de hidrocarburos le giraron al Estado 21,7 billones de pesos, monto que comparado con los 16,2 billones de pesos del 2017 implicó un aumento del 35 por ciento.



Del millonario monto girado por las empresas petroleras y con el que se podría pagar 1,7 veces lo que costará el metro de Bogotá recientemente adjudicado, el 70 por ciento lo recibió el Gobierno Central (15,2 billones de pesos), mientras que el 30 por ciento correspondió a las regalías causadas.



Dentro del millonario monto de recursos entregado por el sector, con los que se apalancan programas sociales, la educación y obras de desarrollo en las regiones productoras y no productoras de hidrocarburos, el rubro protagonista fue el impuesto de renta.



Dicha contribución, que refleja la mayor generación de utilidades de las empresas, llegó a 11 billones de pesos, no solo siendo el 50 por ciento de toda la renta petrolera, sino creciendo un 55 por ciento con respecto al 2017, cuando su valor fue de 7,1 billones de pesos y creció solo 13 por ciento.



Incluso, el impuesto de renta aportado por el sector, de acuerdo con el reporte estadística de la ACP, evidencia que esos 11 billones de pesos de renta estuvieron muy cerca del nivel observado en el 2013, año en el que la renta petrolera tuvo su mayor nivel, con 33,5 billones de pesos.



En total, según el registro estadístico, los aportes que recibe el Gobierno Central como ingresos petroleros pasaron de 11,1 billones de pesos a 15,2 billones, situación que implicó un aumento del 37 por ciento y que, además, llevó a que su participación en el total de los ingresos corrientes de la Nación subiera al 11 por ciento, tras ubicarse en el 8 por ciento en el 2017 y en el 6 por ciento en el 2016.



El aumento ayudó a compensar la leve caída en los dividendos que le gira Ecopetrol a la Nación, cifra que pasó de 3,6 billones de pesos en el 2017 a 3,2 billones en el 2018.

A impulsar la industria

Pero el cambio en esta situación se verá en el balance fiscal del Gobierno al corte del 2019, toda vez que en el 2018 las ganancias de la compañía de mayoría estatal llegaron a 11,56 billones de pesos, de los cuales 9,25 billones de pesos se giraron en dividendos este año a todos los accionistas, correspondiéndole 8,18 billones de pesos a la Nación.



El presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, señala que estos dineros no solo son fundamentales para la sostenibilidad fiscal del país, sino también para mantener la autosuficiencia energética, pero recalca que potenciar los recursos de crudo y gas dependerá de que se logren superar los obstáculos, para así subir la producción.

“Mayor producción significa mayores ingresos para la Nación y, a su vez, mayores programas de inversión y desarrollo”, agregó.



Y aunque los efectos del descuento del IVA en la inversión de bienes de capital podrían incidir a la baja en el recaudo del impuesto de renta a partir del 2020, el gremio no prevé un gran impacto. Esto debido a que dos terceras partes de la producción de petróleo se exportan y desde hace décadas toda exportación de cualquier bien genera la posibilidad de que el Gobierno retorne el IVA pagado por el exportador, bajo el principio internacional de que no se exportan impuestos.



Al respecto, Germán Espinosa, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (Campetrol), sostiene que en la medida en que la nueva ley de reforma tributaria, que tramita el Gobierno en el Congreso, permita el descuento del IVA, habrá más recursos para inversión por parte de las compañías, lo cual implicará mayores ingresos a través del impuesto de renta y los dividendos de Ecopetrol.



Y agrega que en tiempos de estrechez fiscal el gasto público es el principal perjudicado, pues el Gobierno Nacional debe recortar su presupuesto y ajustarlo para cumplir con la regla fiscal, por lo cual es necesario un trabajo articulado entre el Gobierno, la industria y el territorio para seguir impulsando la reactivación del sector petrolero.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

En Twitter: @omarahu