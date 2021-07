Mujeres dedican casi 8 horas a tareas no remuneradas; hombres solo 3

Mientras que un hombre dedica 3 horas y 10 minutos a actividades de trabajo no remunerado, una mujer se gasta en promedio en un día hasta 7 horas y 55 minutos.



Estos son los resultados de la última Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, realizada por el Dane, que mide el comportamiento entre enero y abril de este año.



Estas actividades están relacionadas con el mantenimiento de vestuario, de la vivienda, de limpieza o del suministro de alimentos en el hogar, entre otros.



La mayor diferencia se registra en las actividades de cuidado pasivo donde las mujeres dedican unas 4 horas más que los hombres en el promedio diario. Las mujeres reportaron en promedio 10 horas y 56 minutos, mientras que ellos solo 6 horas y 52 minutos.



Además, las mujeres gastan 65 minutos más a tareas de suministro de alimentos y 27 minutos más a las relacionadas con el mantenimiento del vestuario.



También están 48 minutos más que los hombres en actividades de voluntariado y 44 minutos más a otras de cuidado físico a personas del hogar.



Respecto a las actividades de trabajo no remunerado relacionadas con apoyo a otros integrantes del hogar, como actividades con menores de 5 años, también se encuentra que el tiempo dedicado por las mujeres es mayor.



Frente a la percepción de las tareas domésticas, el Dane indicó que 84,1 por ciento de los hombres y el 84,9 por ciento de las mujeres consideran que hacen lo que les corresponde.



Además, un 12,9 por ciento de los hombres y un 5,8 por ciento de las mujeres considera que hace menos de lo que les corresponde.



La entidad estadística también reveló que entre enero y abril de 2021 el 90,8 por ciento de las mujeres de 10 años y más participó en actividades de trabajo no remunerado, mientras que el porcentaje de los hombres llegó a 63,8 por ciento.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS