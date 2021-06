En mayo, 2,6 millones de hogares solo accedieron a dos comidas al día

En un mes en el que la actividad económica tuvo importantes afectaciones, sobre todo por los bloqueos, los hogares colombianos registraron un deterioro de sus condiciones económicas, que incluyen menos posibilidades de comprar alimentos básicos y de acceder a las tres comidas al día.



Eso dice la encuesta de Pulso social del Dane, al revelar que 2 millones de hogares pasaron a comer dos comidas al día, lo que significó un aumento de 314 por ciento frente a abril de 2021. Con eso, en mayo 2,6 millones de hogares solo podían acceder a dos platos en un día, lo que equivale al 34,5 por ciento de las familias.



Con eso, apenas seis de cada 10 hogares colombianos respondió que puede acceder a las tres comidas en un día, mientras que en abril, nueve de cada 10, podía hacer lo mismo.



De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director del Dane, eso tiene que ver con “las restricciones de movilidad, los bloqueos y las afectaciones a la actividad económica que vivió el país por el paro nacional en el mes de mayo de 2021”.



Precisamente, la encuesta del departamento estadístico también señala que el 67,2 por ciento de los hogares colombianos dicen que la situación económica de su hogar es peor o mucho peor que la de hace un año.



Y ese deterioro de las percepciones de los hogares se vio reflejado en el Indicador de Confianza del consumidor del Dane, que fue de 27,5, el dato más bajo desde que el departamento estadístico hace esa medición, desde julio de 2020.



Según apuntó Oviedo, ese escenario se explica por el pesimismo de los hogares de su situación económica y la del país, especialmente de las familias pobres.



En los datos de la encuesta, el departamento estadístico apunta que en mayo la situación económica del 61,9 por ciento de los hogares era peor que hace un año, frente al 50,9 por ciento de los que no están en esa condición.



Si se revisa por ciudades se ve en Santa Marta (79,9 por ciento), Valledupar (75,3 por ciento), Riohacha (75,2 por ciento), Barranquilla (74,1 por ciento), Montería (73,1 por ciento) y Popayán (72,2 por ciento), donde respondieron que la situación de su hogar, comparada con la de hace un año, es peor o mucho peor que la de hace un año.



Y en cuanto a lo que va a suceder en el próximo año con respecto a la situación económica, el 32,9 por ciento de los hogares pobres apuntaron que estará peor y el 25,3 por ciento de las familias que no lo son respondieron lo mismo, frente a un total para las ciudades de 29,1 por ciento.



La encuesta del Dane también mostró cómo se han sentido los colombianos en ese mes y reveló que ha habido un aumento de la preocupación y el nerviosismo. Mientras en abril el 36,1 por ciento de las personas en las principales ciudades manifestaron haberse sentido así, el dato subió a 42,6 por ciento en mayo.



Y si se mira en detalle, ese sentimiento se agudiza en los hogares más pobres, con 45 por ciento, frente al 40,1 por ciento de los que no lo son.



Ahora bien, la encuesta también consultó a los colombianos sobre si han estado o no contagiados por covid y el 84,1 por ciento en las ciudades dice que no lo han padecido y el 14,5 por ciento dijo que ya tuvo el virus, pero que ya se recuperó.



En esa misma línea, el Departamento Estadístico reveló que el 15,8 por ciento apunta haberse contagiado del coronavirus en abril y el dato baja a 8,2 por ciento en mayo, lo que coincide con la otra ola de contagios que se ha registrado en el país.



Llama la atención que la angustia por contagiarse del virus bajó, ya que mientras el 38,8 por ciento dijo estar muy preocupado por que eso sucediera en abril, el dato bajó a 34,2 por ciento en mayo.



Ahora, como parte del ejercicio que hace el Dane para medir el pulso de los colombianos, también hizo una revisión de las violencias a las que se han visto enfrentadas las personas.



Según el Dane, para mayo de 2021, 247.460 mujeres y 111.171 hombres manifestaron que alguna persona conocida los gritó o insultó para hacerlos sentir mal. Y, precisamente, la encuesta también apunta que, mientras que el 39,7 por ciento de los hombres dijo sentir nerviosismo o preocupación en mayo, un 44,3 por ciento de las mujeres respondió lo mismo.



REDACCIÓN PORTAFOLIO