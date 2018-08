Noticias de la semana / Cuentas claras

SE VUELVEN A IMPULSAR PRECIOS DE LA VIVIENDA

Como quien no quiere la cosa, los precios de la vivienda nueva vuelven a coger impulso. En junio completaron 2 años en los que subieron por encima de la inflación. Así, en el segundo trimestre de este año, la vivienda nueva subió 4,3 puntos porcentuales por encima de la inflación con respecto a un año atrás, y es la mayor alza real desde diciembre del 2014.

PRODUCCIÓN CONCENTRADA



Un estudio de Lucas Wilfried y Adolfo Meisel, publicado por el Banco de la República, revela cómo crece la conocida concentración, en Bogotá y Cundinamarca, de la producción económica. En la actual década se acerca a 30 % del PIB, mientras que en 1930 era 25 %. En esos 80 años, el peso de Antioquia y el Eje Cafetero se ha reducido de cerca del 25 al 20 %.



NO SOLO DE LOS PRECIOS VIVE ECOPETROL



En el segundo trimestre del año, las ganancias de Ecopetrol casi se triplican con respecto al mismo periodo del 2017. Su crecimiento fue de 180 %. Entre tanto, los precios del petróleo, traídos a pesos, se incrementaron 33 %. Es decir que podría haber 127 puntos porcentuales del crecimiento de la utilidad que merecen otra explicación.



EN BUSCA DEL EQUILIBRIO DE COMERCIO EXTERIOR



El alivio en el déficit comercial continúa, y en el año completo terminado en junio fue 44 % inferior al año completo terminado en junio del 2017. Frente al mayor déficit anual, de US$ 15.622 millones registrado en noviembre de 2015, ya hay un alivio de

68 %. El último déficit de 12 meses (US$ 4.999 millones) ya regresa a niveles de noviembre del 2014.



