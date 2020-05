1’200.000 empleados más podrían reanudar labores: Mincomercio

Aunque han pasado 15 días desde cuando los sectores construcción y manufacturero retomaron operaciones y a unas horas del ingreso de las nuevas actividades autorizadas a partir de mañana, no hay cifras consolidadas de cuántas empresas y trabajadores han vuelto a sus labores en todo el país, pero sí existen estimativos de las que pueden entrar con los nuevos sectores autorizados desde este lunes.



De manera aislada, Camacol dice que solo en la primera semana, tras recibir la autorización de reactivación económica (el 27 de abril), 1.170 proyectos, que representan el 50 por ciento de las obras en edificaciones, y unos 110.000 trabajadores, han retomado labores.

En el sector manufacturero las cifras no están tan claras. Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, de 2.000 firmas que han pedido permiso solo están operando 700 compañías.



En la alcaldía de Medellín dicen que se han inscrito 6.417 empresas, de las que 5.197 fueron aprobadas; mientras que en Cali están operando 7.400 compañías con 118.000 trabajadores.



Los números de personal en actividad van subiendo poco a poco cada vez que se agregan nuevos sectores permitidos. En términos generales, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Restrepo, tiene las cifras estimadas de empleados que podrían volver al mercado laboral el lunes, los cuales, se sumarían a los que no entraron en cuarentena y los que están entrando gradualmente en industria y comercio.



Según sus cuentas, desde el inicio del confinamiento había permiso para que 883.000 personas pudieran estar en actividad, pertenecientes a los servicios básicos que no se podían paralizar, como es el caso de la agricultura para producir alimentos y el comercio para abastecer los expendios. También funcionó parte de la industria, pues era necesario producir elementos médicos y otros artículos para suplir las necesidades mismas de la pandemia.



Hasta el 27 de abril, personal de 35 actividades podía circular y a partir del próximo lunes entra gente de otras 16. Para este momento, según indicó Restrepo, 1’200.000 empleados adicionales podrían volver a su trabajo con la nueva autorización; sin embargo, agrega el funcionario,depende del lleno de varios requisitos.

Claramente, las ciudades con una alta concentración de la productividad del país también tendrán ahora el mayor número de trabajadores en reactivación económica. Se ve así en las solicitudes de empresas que tienen hasta ahora el Ministerio (desde el decreto 593 del 24 de abril), para que más sectores puedan entrar en operación a partir del 11 de mayo.



Con corte al 7 de mayo, 96.000 empresas tienen oportunidad de reactivarse en el sector manufacturero, pero solo 21.292 habían solicitado autorización a esa fecha y 11.859 habían logrado aprobación (depende del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad).



En este proceso de reactivación económica, el papel de los alcaldes es clave. Ellos son los encargados de revisar los protocolos que tienen que cumplir las industrias y empresas que quieran volver a sus actividades.



Estos protocolos incluyen uso de tapabocas y guantes, desinfección de lugares de trabajo y establecimientos de turnos, entre otros.



Dentro de los sectores industriales que empezarán a retornar mañana de manera progresiva están la fabricación de muebles, colchones y ‘somieres’; elaboración de vehículos automotores, remolques y semirremolques; producción de elementos informáticos, electrónicos y ópticos, y, en general, la fabricación de maquinaria y equipo industrial, entre otros.



En todo caso, la prioridad que ha exigido el presidente Iván Duque es “el avance en la reactivación, pero de manera progresiva y responsable”.

Decreto para subsidiar nóminas le pone freno a riesgo de abusos

De 2 billones de pesos mensuales durante 3 meses dispondrá el Gobierno para subsidiar parte de la nómina de todas las empresas que cumplan el requisito de haber reducido sus ingresos al menos en 20 % en abril, por cuenta de la crisis causada por el coronavirus y la cuarentena. Como se trata de mucho dinero, y de la intención de salvar al menos 6 millones de empleos, dándoles un aporte a las compañías para que no despidan empleados, el control para evitar abusos será estricto.



(Además lea: Colombia llega a los 10.495 casos de contagio por coronavirus)



En el decreto 639, expedido en la noche del viernes, se establece que una vez se postulen los aspirantes al beneficio, el sistema financiero será clave para la fiscalización que adelantará la UGPP (Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales), de la mano con la Dian. Y las sanciones que aplicarán, en caso de fraude, serán similares a las que se le imponen al que cobre devolución de IVA sin tener derecho a ello.



