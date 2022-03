La Aeronáutica Civil (Aerocivil) y los operadores aéreos continúan trabajando a esta hora en un plan de contingencia que les permita descongestionar y restablecer la normalidad aérea en el Aeropuerto de Rionegro y otros del país afectados, luego del incidente presentado este martes en el vuelo de Latam LA4292 en el aeropuerto José María Córdobva que cubría la ruta Medellín-Cartagena, y advierte que tomará algún tiempo en reprogramar los 136 vuelos afectados, pero que trabajan en ello.



Dicho incidente ocasionó la cancelación de cerca de 140 vuelos cancelados, muchos de los cuales han tenido que ser reprogramados, con lo cual el número de pasajeros afectados se estima en más de 21.245, los cuales han tenido que ser reacomodados por las propias aerolíneas.



Desde la Aerocivil se hizo un llamado a los pasajeros afectados para que entiendan que esta es una situación que obedece a un hecho fortuito y que mientras no se despejara la pista, algo que requiere de un procedimiento técnico especializado, dado que se debe preservar la mayor evidencia posible sin alteraciones para las respectivas investigaciones, no se podía dar vía libre al despegue ni aterrizaje de nuevos vuelos.



Y mientras cientos de pasajeros se quejan por la falta de atención e información por parte de las aerolíneas, no solo respecto a la reprogramación de sus vuelos sino también por la atención de cientos de viajeros que tuvieron que pasar la noche sin alimentación ni servicios básicos, desde la Aerocivil se advirtió que algunas compañías trabajan en ello y les están informando a sus pasajeros que no habrá ningún tipo de penalidad por las cancelaciones en sus vuelos.



No obstante, los pasajeros y las aerolíneas tendrán que llegar a un acuerdo en cuanto a las compensaciones por los retrasos que el incidente de Latam a ocasionado en los itinerarios.



Según Jair orlando Fajardo, director de la Aerocivil, dijo que restablecer la normalidad de la operación aérea tomará algún tiempo par la cantidad de vuelos represados (136), pero en este momento ya se está operando con normalidad, debido a que fue posible retirar la aeronave de la pista cumpliendo los protocolos requeridos en este tipo de incidentes que eviten alterar las investigaciones.



No obstante, el funcionario dijo que espera en el transcurso del día que se puedan terminar de reprogramar esos vuelos represados, las aerolíneas trabajan en eso, por lo que ante un hecho de fuerza mayor como el ocurrido ayer, pidió la solidaridad, comprensión y colaboración de los pasajeros, frente al proceso de normalización de la operación aérea.



Desde Latam, la compañía afectada, sus directivas informaron que su personal está atendiendo todos los requerimientos para aportar a la investigación que la Aerocivil abre a raíz de este tipo incidentes. Adicionalmente LATAM también inició una investigación interna con los equipos de mantenimiento, operaciones y seguridad.

