El 5 de diciembre inicia primera etapa para negociar el salario mínimo

La negociación del salario mínimo en la comisión tripartita que integra la mesa de política salarial y laboral ya tiene su cronograma, según indicó la ministra de Trabajo, Alicia Arango, al concluir la reunión en la que se presentaron las fechas.



De acuerdo con lo expresado por la funcionaria, el 2 de diciembre deberá contarse ya con las variables que permitirán poner las cartas sobre la mesa e iniciar la puja entre trabajadores (representados por sindicatos), empresarios y el Gobierno.

Estas variables son: productividad e inflación anual. Por ello, ante la ausencia de esas cifras, el Gobierno no tiene aún una cifra de arranque para llevar a la mesa, confirmó Arango.



Una vez destapadas las variables el paso siguiente se dará el 5 de diciembre, cuando empezará la primera etapa de la negociación formal, la cual concluirá el 15 de diciembre.



De no lograr un acuerdo para la mitad del doceavo mes del año, se dará paso a la segunda etapa, que se extenderá hasta el 30 de diciembre, fecha en la cual se tomará la decisión, según transcurra el diálogo, de si la determinación de incremento del salario mínimo se tomará por concertación o por decreto (cuando no hay acuerdo).



La expectativa de Arango, luego de concluir la mesa en la que se divulgó el cronograma, es que se logre un acuerdo antes de finalizar el año, por lo que resaltó el buen ambiente que se dio en la reunión de este jueves.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS