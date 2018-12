Tres especialistas analizan la ponencia de la ley de financiamiento

¿Qué piensan los académicos de la ponencia de la ley de financiamiento –o reforma tributaria- que empezaron a discutir este jueves las comisiones económicas de Senado y Cámara?



Tres de ellos destacan de entrada el cambio radical que tuvo la iniciativa frente a la primera versión, y la reducción de su objetivo de recaudo de 14 a 7,5 billones de pesos.

“Lo del IVA (a la canasta familiar) se excluyó porque afectaba a la clase media. En ese sentido, tuvieron que hacer un plan contingente”, explica Jairo Orlando Villabona, profesor asociado de la Universidad Nacional y vocero de la Red de la Justicia Tributaria



Villabona considera puntos claves del nuevo borrador la decisión de mantener el IVA en el 19 por ciento, el impuesto a las viviendas, el impuesto plurifásico a la cerveza y a las bebidas azucaradas, y el aumento del impuesto a los dividendos de 10 al 15 por ciento.



Resalta que si bien no se extiende el gravamen para la canasta familiar, el nivel de 19 por ciento del IVA es muy alto para el ingreso 'per cápita' tan bajo del país.



En cuanto a la venta de vivienda, se adicionó el Artículo 89 (que busca incluir los numerales 521-22 al Estatuto Tributario) que aplicará una tarifa del dos por ciento sobre la venta en el inmueble nuevo o usado, que esté en 26.800 UVT.



En concepto del especialista, el IVA plurifásico –cobro en todas las etapas del producto- a la cerveza y las bebidas azucaradas puede afectar el consumo. “Las tiendas de barrio se van a ver afectadas por la disminución en la compra de estos productos, los cuales son gran parte de sus ingresos”, dice.

Sobre el aumento del 10 al 15 por ciento del gravamen a los dividendos, Villabona dice que “no es lógico que un asalariado con unos ingresos de 15 o 16 millones de pesos pague un promedio del impuesto cercano al 33 y al 37 por ciento, mientras que una persona (que tenga una empresa) se gane en dividendos 50.000 millones de pesos, máximo pague 15 por ciento”.



Luis Carlos Reyes, del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, coincide con Villabona en que lo trascendental es la eliminación del IVA a la canasta familiar y la propuesta de gravar con IVA plurifásico a ciertas bebidas y a la cerveza.



Sin embargo, destaca también el aumento del impuesto a la renta para personas naturales y la ampliación de la base de la retención en la fuente, que ahora arrancará en 87 unidades de valor tributario (UVT) – equivalentes hoy a $ 2.772.000 de ingreso- y no en 95 UVT.



El lado “decepcionante” para este académico es que las personas naturales que reciben dividendos no tengan impuestos más altos.



Un tercer especialista, Carlos Sepúlveda, decano de la facultad de Economía de la Universidad del Rosario, considera que el Gobierno debió hacer una apuesta más fuerte en los impuestos a las bebidas azucaradas y al tabaco, por ser dos productos que tienen repercusiones en la salud pública del país.

Como componente positivo del proyecto, resalta lo referente al impuesto de renta de personas jurídicas. “La tarifa pasó del 33 al 30 por ciento y eso dinamiza la economía y debe mejorar el empleo. Sin embargo, algo que no es tan bueno es que sigue sin tocar las exenciones (a personas jurídicas), las cuales son dañinas en el panorama tributario actual”



Finalmente, Reyes cree que hay un error en el discurso del Gobierno en cuanto al dinero que le hace falta por financiar, alrededor de 6 billones de pesos. “Esa narrativa de que hay un dinero faltante no es precisa –dice-.



El Gobierno pasado dejó los ingresos proyectados, que eran iguales a los gastos. Lo que no hay es dinero para los proyectos que quiere este actual mandato”, dice.



Sepúlveda dice que una alternativa es la reducción del gasto nacional y trabajar en la efectividad en la lucha contra la evasión.



“Hay que reforzar temas como la facturación electrónica y generar canales ágiles para que la Dian pueda hacer un trabajo más eficiente”, afirma.



