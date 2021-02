Las exportaciones colombianas que desafiaron la crisis en el 2020

En medio de la pandemia, que golpeó los precios del petróleo, principal producto de exportación del país, hubo varios rubros que desafiaron y crecieron en sus ventas al exterior.



El Dane reveló ayer que durante el año completo el total de exportaciones cayó 21,4 por ciento en total, con 31.056,5 millones de dólares, pero en diciembre la reducción se moderó a 9 por ciento.



En medio de ese impacto del coronavirus sobre el comercio, hubo un crecimiento destacado de los despachos de agro, así como las ventas de productos no minero energéticos en general y en particular de este tipo de bienes a Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia.



Durante todo el año, las exportaciones agropecuarias fueron protagonistas, registrando una cifra histórica de 7.856 millones de dólares. Dentro de ellas, las tradicionales fueron 4.924 millones y las no tradicionales, 2.932 millones.

En total, el incremento fue de 7 por ciento frente a las ventas del 2019. El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, destacó el comportamiento de productos no tradicionales, como aguacate hass, carne bovina, lima Tahití y tilapia.



En cuanto al total de productos diferentes a petróleo y carbón, la caída a lo largo del 2020 fue muy inferior a la reducción total. La disminución de estas ventas, en medio de la crisis mundial, fue de 4,6 por ciento. Así, las exportaciones no minero energéticas de Colombia fueron 14.610 millones de dólares en el 2020, frente a 15.309,5 millones en el 2019.



Para diciembre en estas exportaciones ya se registró un importante crecimiento de 24,1 por ciento. En el mes alcanzaron 1.548,1 millones de dólares, comparado con los 1.247 millones de dólares de diciembre del 2019.



Es el valor mensual más alto de exportaciones no tradicionales desde marzo de 2011, cuando ascendieron a 1.608,7 millones de dólares.



Entre tanto, las exportaciones no minero energéticas solo a Estados Unidos crecieron 10,2 por ciento en 2020. Esa cifra es la mayor desde el 2013.



Según el Dane, esas ventas hacia Estados Unidos cerraron en 5.373 millones de dólares, frente al 2019 cuando fueron de 4.878,1 millones. La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) comentó que el resultado muestra la importancia de mantener una oferta diversificada.



