Comprar un carro en Colombia acarrea una serie de gastos que hay que tener en cuenta. Los impuestos son solo una parte de estos, e incluso, algunos se pagan antes de que usted encienda el motor y arranque a disfrutar su auto nuevo.



Entre estos están el impuesto al consumo e IVA. Que en algunos casos pueden llegar al 49 por ciento del valor del vehículo. El carro particular para los gobiernos, en especial los de esta parte del mundo, es un artículo de lujo o un bien suntuario.



Y si en algo le sirve de consuelo, los carros en Colombia no son tan caros comparados con otros países de la región como Argentina o Ecuador, en donde la carga de impuestos supera el 50 por ciento de su valor en la vitrina.

La carga impositiva para los vehículos nuevos depende del país de origen, los aranceles que están asociados con el gravamen de importación que está directamente vinculado con los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, valor FOB (Free On Board), o sea lo que cuesta una mercancía, en este caso el carro, en puerto.



De acuerdo con las normas tributarias colombianas todo vehículo facturado en el país paga IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 19 por ciento. En los vehículos de pasajeros, SUV y pick-up, se adiciona un impuesto al consumo de 8 por ciento. Este aumenta al 16 por ciento si su costo es superior a los 30.000 dólares FOB.

Vehículos. Foto: Óscar Berrocal / EL TIEMPO

Este umbral de US$30.000 está vigente desde el año 2007 y se ha convertido en un problema porque los carros se han encarecido por muchos factores, entonces lo que hacen las marcas es quitarles accesorios y elementos claves de seguridad para no sobrepasar ese tope y así el vehículo no lo represente más plata al cliente.



La carga impositiva no escapa a la tecnología, los híbridos pagan cinco por ciento de IVA y el mismo impuesto al consumo dependiendo del valor FOB, 8 o 16 por ciento. Los eléctricos pagan el cinco por ciento de IVA y no pagan impuesto al consumo.



Y aquí vuelve a jugar papel clave el arancel que como decíamos está asociado a los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio pues de eso dependen los beneficios. En la actualidad se pagan cero aranceles para los vehículos provenientes de México, Estados Unidos, Canadá, Europa, con Mercosur y algunos países de la Comunidad Andina de Naciones.



Estos últimos están sujetos a unos cupos, bajo un acuerdo de complementación económica, a través del cual se fijó un sistema de cuotas para importar vehículos desde Argentina y Brasil con arancel cero. Con Argentina, 18.000 de vehículos comerciales y 30.000 de pasajeros. Con Brasil, dependiendo del Valor de Contenido Regional VCR se permite la entrada de 50.000 unidades (45.000 con VCR de 60 por ciento y 5.000 con VCR de 35 por ciento). El VCR es la cantidad de componentes o autopartes producidos localmente. Los automotores de origen en países con los que Colombia no tiene un acuerdo comercial como India o Japón pagan un arancel del 35 por ciento.

La venta de carros nuevos sigue a la baja. Foto: EFE/Istock

China y Japón, el primero muy fuerte en vehículos eléctricos; y el segundo en híbridos que no reciben beneficios, en algo se benefician por un decreto que estableció que los eléctricos no pagan arancel y los híbridos pagan el cinco, al igual que el IVA del cinco por ciento.



Aquí el problema es que la importación de híbridos está sujeta a unos contingentes (cupo), que vía decreto se fijó y aumentó a partir del próximo año hasta solo 3.000 unidades.



Lo cierto es que una vez usted pague su carro nuevo, a crédito o de contado, el estado se quedará en promedio con casi la mitad de su dinero vía impuestos y aranceles. El precio final también depende de una variable muy importante, el precio del dólar, que dada su inestabilidad juega un papel clave.



Otros impuestos



Antes de poner primera y arrancar a disfrutar el ‘olor a nuevo’, usted tiene que pagar los derechos de matrícula, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Soat, y el impuesto de vehículo, que se tasa según el avalúo comercial del Ministerio de Transporte.



Para calcular dicho impuesto anual se tienen en cuenta parámetros como la tipología del vehículo; especificaciones como marca, línea, año/modelo y capacidad de carga.



La tarifa se basa en unos rangos de precios que determinan el valor a pagar.



Dependiendo del avalúo, se aplican porcentajes de 1.5, 2,5 y 3,5 por ciento. Además, en algunas ciudades se pagan derechos de semaforización y en Bogotá este año hay que hacer un aporte adicional para la financiación de la creación de la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca.



