¿Sabe lo que puede hacer su carro? Asistentes que tiene a disposición

Desde el pasado 15 de septiembre la Dirección General de Tráfico (DGT) en España, le introdujo varias modificaciones al examen práctico para los nuevos conductores, con el objetivo de evaluar el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías de los vehículos.

La DGT tomó nota de estos avances y le dio vía libre a su uso durante las pruebas prácticas para tramitar la licencia de conducción incorporándolos al examen por lo cual los nuevos conductores tendrán que demostrar su destreza con y sin la ayuda de asistentes como el de estacionamiento o arranque en pendiente.



Claro que la decisión también se tomó a petición de las escuelas de conducción que se encontraron con un gran problema en España: allá no se consiguen carros en el mercado sin estas ayudas por lo que era imperativo usar vehículos de instrucción con estas nuevas tecnologías.



“Se va a permitir que los vehículos de autoescuela tengan las nuevas tecnologías instaladas. Las ayudas (cámara delantera y trasera, pitido al acercarse al coche de detrás...) con las que cuentan hoy en día todos los automóviles, inclusive los básicos, entonces lo que ha hecho la DGT es reconocer que eso existe”, explicó a los medios españoles José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.



Y si bien el alumno podrá utilizar las cámaras de reversa, 360º y sensores de aparcamiento que vengan en el vehículo, también tendrá que hacer la prueba de estacionamiento o marcha atrás de forma manual, es decir, sin las ayudas.

​

También se evaluarán otras tecnologías, entre ellas, conocer y saber utilizar el sistema de arranque en pendiente, el aviso de frenada de emergencia, el Start-Stop o la alerta de cambio de carril.



Los instructores o examinadores comprobarán, -si los sistemas se pueden desconectar-, que los alumnos también puedan hacerlo por su propia cuenta.

También podrán hacer revisar el vehículo y hacer que identifiquen dónde están ubicados los elementos y cómo se activan y desactivan.

Entre tanto, mientras en España la DGT actualiza sus normas con relativa rapidez, en Colombia llevamos 17 años haciéndole remiendos a nuestro obsoleto Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002). Desde ese año el CNT no se actualiza y tuvieron que pasar 15 para que alguien en el Ministerio de Transporte entendiera que los carros de hoy no necesitan llanta de repuesto.



Sin embargo, el CNT mantiene normas absurdas como la exigencia del llamado ‘equipo de carretera’ y el botiquín, cuando es bien sabido que a un carro moderno es muy poco o casi nada lo que se le puede hacer en una varada, salvo llamar una grúa.



Pero si en este ítem estamos atrasados, en licenciamiento de nuevos conductores ni hablar. En los últimos 10 años cada funcionario que ha pasado por el Ministerio de Transporte ha anunciado con bombos y platillos “cambios profundos” en los trámites de las nuevas licencias de conducción, con la introducción de exámenes prácticos y teóricos. De ahí no se ha pasado y el ‘pase’ lo siguen entregando en los almacenes con la moto.



Mientras llegan esas reformas, aquí les contamos cómo funcionan y para qué sirven los sistemas de asistencia. En algunos países son obligatorios de fábrica y llegará el día en el que en países como el nuestro dejen de ser considerados como accesorios de lujo.

CVT: Continuosly Variable Transmission

O transmisión variable continua. Es la caja de cambios automática basada en la

modificación continua de las relaciones a través de poleas de diámetro variable.

ACC: Control Automático de la Velocidad de Crucero

Mantiene una velocidad prefijada por el conductor de forma automática, sin necesidad de seguir acelerando. Para evitar peligros el sistema se desactiva y deja de funcionar en cuanto el conductor pisa el pedal de freno o el de embrague.

DSTC: Dynamic Stability and Traction Control

Sistema que evita pérdidas de control en las curvas, frenando de forma independiente las ruedas.

PDC: Parking Distance Control

Señal luminosa o acústica que advierte al conductor de la presencia de obstáculos durante las maniobras de estacionamiento.

Le ayuda a no tener que voltear la cabeza para parquear. Foto: 123RF

Suspensiones Regulables

El conductor puede elegir entre diferentes tipos, por ejemplo, suspensión firme para conducción deportiva, u otra más cómoda o dependiendo del terreno. El sistema está asociado a los modos de manejo, según las cuales las suspensiones se 'alargan' o 'acortan'.

ABS: AntiLock Braking System.

Este sistema permite que el conductor mantenga el control sobre la trayectoria del vehículo en una frenada intempestiva o de emergencia, con la posibilidad de esquivar obstáculos mediante el giro del timón. El ABS evita que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar.

Asistencia de cambio de carril

Le avisa al conductor cuando abandona de forma involuntaria el carril o cuando cambia de carril sin indicarlo. El sistema controla la posición del vehículo y le ayuda a corregir la trayectoria. Su objetivo es hacer que el conductor se percate de que corre el peligro de cruzar la línea Es imperativo para su funcionamiento que las líneas de delimitación de carril estén claramente demarcadas pues su efectividad se reduce si la cámara y el computador no las pueden ‘leer’.

EBD (Electronic Breaking Force Distribution System)

Es un sistema asociado al ABS; distribuye la fuerza de frenada entre las ruedas.

HDC: Hill Descend Control

Control de descenso de pendientes.

TPMS: Tire Pressure Mesure System

Sistema que controla la presión de aire en los neumáticos.

REDACCIÓN VEHÍCULOS