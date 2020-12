Atribuciones que tienen los administradores de los conjuntos

La abogada Nora Pabón responde dos inquietudes que con frecuencia esgrimen los residentes de conjuntos habitacionales con respecto a los alcances de las funciones de los administradores. Estas son:



Pregunta el propietario de un apartamento de un conjunto de Barranquilla:



“ 1. ¿Puede el administrador de mi conjunto tomar decisiones de manera unilateral sobre las contrataciones de servicios, como pólizas de áreas comunes, mantenimientos de bienes esenciales, fabricación de portón de acceso al conjunto, empleados encargados del aseo, jardinería, seguridad, y otros sin siquiera presentar al consejo cotizaciones o propuestas de mínimo tres empresas que puedan realizar dichas labores?



“ 2. ¿De qué manera se puede proceder en caso de estar en desacuerdo con las decisiones que toma el administrador de mi conjunto, especialmente si se evidencian sobrecostos en sus contrataciones, que se traduce en afectación a las finanzas del conjunto? 3. ¿Existe algún ente que regule la gestión de los administradores de propiedad horizontal?”.



Respuesta:



Las facultades de cada uno de los órganos de administración y los límites para contratar los servicios que requiera la administración, el mantenimiento y demás gastos relacionados con los bienes comunes y, en general, los referentes al funcionamiento de las actividades de la persona jurídica de la propiedad horizontal, están determinadas en cada reglamento de propiedad horizontal.



No solo es necesario revisarlo y cumplir con las condiciones establecidas, también hay que tener en cuenta la Ley 675 de 2001 y las decisiones y autorizaciones del consejo de la asamblea de propietarios.



En el caso de no estar de acuerdo con las actuaciones del administrador, recordando que a este le corresponde ejecutar las emanadas de la asamblea de propietarios y del consejo, debe ponerlo en conocimiento de este último órgano y del revisor fiscal.



Aunque por el momento no existe una entidad que ejerza directamente la inspección, vigilancia y control de las actuaciones de los administradores, estos deben responder de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 675 de 2001. Se presume la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal.

Ocupación indebida de zonas públicas

Consulta un lector:



“Soy propietario en una vivienda de propiedad horizontal abierta, por lo que los parques y vías son del municipio. Algunos vecinos han ampliado sus garajes invadiendo parte del andén y otros arreglan jardines exteriores públicos, pero los cierran, por lo que no es posible transitar por ellos, quedando como privados. La administración solo envía comunicados de que dicha actividad está prohibida, pero de ahí no pasa, pues nunca ha impuesto una multa al respecto. ¿A dónde puedo dirigirme para recuperar dichos espacios públicos?”.



Respuesta:



Aunque es necesario hacer un análisis de los antecedentes urbanísticos y de propiedad horizontal de esta agrupación para emitir una opinión más precisa, es claro que los órganos de administración carecen de competencia en cuanto a la imposición de sanciones por ocupación indebida de las zonas de uso público. Lo que sí pueden hacer el administrador y cualquier ciudadano es dirigirse a la alcaldía municipal o distrital correspondiente, para que imponga las medidas correctivas previstas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana y ordene la desocupación de estos espacios invadidos.



Por otra parte, en cuanto a los vehículos mal estacionados que obstruyen el acceso y la locomoción de las demás personas, las autoridades de tránsito pueden sancionar a los infractores y bloquear o retirar los vehículos estacionados irregularmente en zonas prohibidas.



Sobre esta última medida, la Corte Constitucional hizo un importante análisis y pronunciamiento a través de la Sentencia C-361 de 2016, mediante la cual declaró la exequibilidad de una parte del artículo 127 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito).

