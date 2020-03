La seguridad en los carros: los usados son la incógnita

¿Son seguros los carros que se venden en el país? Esta es la pregunta que se están haciendo los colombianos a raíz de una campaña publicitaria que pone en entredicho la seguridad de los vehículos más vendidos en Colombia, es decir, los más ‘populares’. La respuesta a esta pregunta es sí, aunque podrían serlo mucho más.



La información aparece en un comercial de televisión que hace parte de la campaña ‘Carros más seguros’ promovida por la Fundación Despacio apoyada por Global Health Advocacy Incubator y Blomberg de Estados Unidos.

Según ellos, “7 de los carros más vendidos son de baja seguridad” y para dar esta cifra se remiten “a los resultados de las pruebas de Latin NCAP (2010-2019) y la información de los modelos de vehículos nuevos más vendidos según Fenalco-Andi 2019”.



(Le puede interesar: ¿Cumplen las cámaras de fotomultas con todos los requisitos de ley?)



Para aclarar las cosas, el primer punto es que en Colombia el Gobierno determinó unos elementos básicos obligatorios que cada modelo debe cumplir sí o sí para que pueda ser vendido en el país.



Estos son: los reglamentos técnicos de vidrios, frenos, llantas y cinturones de seguridad; y desde el año 2017 no se pueden comercializar vehículos sin sistema de frenos ABS, apoyacabezas en todas las plazas y dos bolsas de aire. Eso es lo mínimo.



Al finalizar febrero se vendieron 38.930 vehículos, entre ellos los más colocados en su orden son Renault Duster, Logan, Sandero Chevrolet Beat, Renault Stepway, Kia Picanto, Mazda 2, Chevrolet Onix, Nissan March y Chevrolet Spark. Todos ellos cumplen con los elementos básicos exigidos por la norma colombiana e incluso algunos van más allá al incorporar otros elementos de seguridad.



De estos, los Renault Logan, Sandero y Stepway comparten la misma plataforma, es decir es el mismo carro con distinto traje. Y en la evaluación de seguridad realizada por Latin NCAP en junio del 2018 el modelo obtuvo una estrella en protección de ocupante adulto y tres estrellas para ocupante infantil. No hay que olvidar que estos son los modelos básicos o del segmento popular.



Cuando se realizó esta prueba en el 2018, Latin NACP la hizo en una unidad de la nueva generación del Logan/Sandero en la que Renault ya había incluido mejoras y corregido las fallas de la primera generación. Este punto es clave porque los carros a los que hace referencia la Fundación Despacio corresponden a modelos de generaciones anteriores a los que actualmente se venden en el país y por lo tanto la información de la campaña confunde al usuario.



(Además: El carro particular pierde más espacio en las calles)



Así las cosas, el problema de la inseguridad en los carros se traslada a los usados que todavía están en circulación y que tienen un gran movimiento en el mercado. Ahí sí hay un gran hueco.



¿Qué hacer? Lo primero que debe saber es que la seguridad es ‘nativa’ en el carro y una bolsa de aire o un sistema de frenos ABS no se lo pueden instalar en un andén del 7 de Agosto. Tampoco es posible ‘probar’ la eficiencia de los airbag, si son funcionales o no.



Es decir, usted no puede hacer nada y la seguridad del carro no va a mejorar con una campaña en televisión. Una recomendación: revise los antecedentes del carro y la fecha de matrícula. En la página web www.latinncap.com encontrará los resultados de las pruebas que le hicieron en su momento, y si está dentro del término desde cuando se pusieron las normas de ABS y airbags, que son las mínimas actuales.



Hasta este punto todos los carros nuevos que se venden en Colombia cumplen con los requisitos mínimos exigidos por norma ¿Pueden ser más seguros? Claro que sí. Lo que pasa es que la seguridad cuesta y es ahí en donde el cliente decide qué tanto está dispuesto a pagar por ella.



Por ejemplo, un automóvil con 6 airbags, control de estabilidad y control de tracción como el Mazda 2 pasa de los 50 millones de pesos.



Esa cifra empieza a subir si usted quiere alertas de abandono de carril, luces inteligentes, frenado de emergencia automático, protección al peatón y muchos otros elementos que aumentan la factura y que pueden hacerlos tan seguros como el auto en el que se estrelló el piloto Ryan Newman en la última edición de Las 500 millas de Daytona.



(Lea también: Renault en números rojos en 2019 por primera vez en 10 años)



Es cierto que en Colombia falta mucho camino por recorrer para llegar a niveles altos y de mejor equipamiento en seguridad en los carros más populares, pero las marcas tomaron nota pues saben que cada día la seguridad toma mayor importancia entre los compradores; también las marcas ante los resultados de pruebas como Euro NCAP o Latin NCAP se ven obligadas a introducir más tecnología.



Hay elementos que en los llamados ‘carros populares’ sobrarían como los controles de tracción, que no se justifican en motores poco musculosos. En contraposición y ya que van a desaparecer los ‘zapaticos’ a cambio de taxis con baúl, serían bienvenidas las bolsas de aire laterales obligatorias para los carros de este servicio público.



Y en lo que si definitivamente hay un atraso es en la legislación, pues son los gobiernos los que deben hacer estas exigencias, por ejemplo pedir en la homologación las pruebas de choque en laboratorios de alto nivel de exigencia y cumplimiento pues es conocido que en simulaciones hechas en vehículos nuevos las fábricas presentan prototipos que difieren de los carros de producción real.



Precisamente y a raíz de eso la FIA (Federación Internacional del Automóvil) montó sus propios laboratorios y pruebas independientes y empezó análisis aleatorios en vehículos adquiridos en vitrinas para comprobar si las homologaciones de las fábricas eran verídicas.



Con el correr de los años, esta auditoría externa se ha vuelto un punto importante para los fabricantes que validan sus productos con esta calificación adicional.



NCAP posee un único labortorio en Europa y su filial Latin NCAP envía los carros hechos o vendidos en este continente a pruebas en ese sitio. Si circulan en el país carros de bajas especificaciones, es el gobierno el que los ha validado y autorizado.



Ahora, ¿qué garantiza que los carros sean seguros? Al revisar los resultados de Latin NCAP de las pruebas de choque (2018) al Chevrolet Malibú, que incorpora 10 bolsas de aire, este obtuvo cuatro estrellas en protección de adultos y una en protección de niños. En contraparte, el Honda HR-V con dos bolsas de aire logró cinco estrellas en ambos apartados, y con mayor puntaje. Luego no todo cuanto dicen los catálogos y folletos es real.



En el mundo ideal lo mejor sería que todos los carros tuvieran cinco estrellas o al menos un mínimo de tres y que el Gobierno y las marcas acogieran esas exigencias y se convirtieran en norma obligatoria. Pero eso es un mundo ideal, no en estas tierras.

VEHÍCULOS