Primer cara a cara del Minhacienda con senadores por presupuesto

En su primer cara a cara con el Legislativo, en el que se debatió el proyecto del presupuesto de la nación para el 2019, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, se encontró ayer, como era de esperarse, con toda suerte de propuestas venidas de los parlamentarios.

Durante el debate, que se extendió por más de tres horas, hubo proposiciones de todos los calibres: desde no aumentarle tanto presupuesto al sector defensa; girarles más a las regiones, por medio del Sistema General de Participaciones (SGP), revisar la posibilidad de que algunas amortizaciones se aplacen y no se pague tanto de deuda, hasta las que apuntaron a hacer cuentas con un barril de petróleo de 70 dólares y no de 65 dólares, como lo dice el documento.



En cuanto a los sectores, buena parte de los legisladores aseguraron que le pondrán el ojo a que se asignen mayores recursos para el agro, el deporte, la cultura, la ciencia y la tecnología, que tienen caídas sustantivas, y anunciaron que estos serán parte de la primera ‘motilada’ que tendrá la iniciativa.



Varias de las propuestas hechas por los legisladores, y que se verían plasmadas en proposiciones formales, estarían encaminadas a que se le corte algo al pago de deuda (66,4 billones de pesos) para compensar la reducción de la inversión.

Pero durante su intervención, el ministro Carrasquilla se limitó a dar solo un brochazo del primer cambio que tendría el proyecto de ley, una vez inicie su trámite en el Senado.



Se trata del rubro de inversión, que –vale recordar– fue presentado en su momento con una caída de 3,6 billones de pesos (casi 10 por ciento), recorte que no cayó bien en el Gobierno ni entre los mismos legisladores.



“La preocupación central yo la comparto, y es que tenemos un presupuesto en el que la inversión cae de manera dramática; hay sectores inmensamente afectados y en los que vamos a tratar de que, dentro de la estructura de sanidad fiscal y cumplimiento de la Regla Fiscal, podamos darles una salida a estos temas (...)”, dijo el funcionario.



No obstante, la iniciativa gubernamental no iría de la mano con un ajuste del monto total del presupuesto, que es de 259 billones de pesos, sino en una “recomposición de planteamientos, ya que el total es una cifra con la que podemos trabajar para pagar todos los compromisos y, a la vez, lograr las metas fiscales que tenemos”, agregó.



En la necesidad de ajustar el proyecto coincidió Carrasquilla, quien confirmó que, a corto plazo, les entregará a las comisiones un reporte sobre qué cambios planea hacer y de dónde saldrían los recursos para realizar los ajustes necesarios.



“La próxima semana deberíamos tener ya los componentes de las reformas que queremos introducir en el presupuesto (...). En ese momento tendremos una idea de cuántos son los recursos que se requerirían y cuáles serían las magnitudes para solucionar estos problemas de falta de plata, por la vía de mayores contribuciones tributarias, pero también de lucha contra la evasión”, añadió el ministro.



Así las cosas, la próxima semana también se presentaría un esbozo detallado de la reforma fiscal que proyecta el Minhacienda, cuya columna vertebral sería aumentar la base gravable de renta de personas naturales, reducir la tarifa de la renta a empresas y hacer una ofensiva antievasión.



Entonces, la discusión seguirá en torno al monto total, que deberá definirse antes del 15 de septiembre; diez días después se tendrá que aprobar en primer debate y antes del 20 de octubre, recibir el visto bueno del Legislativo en pleno.



