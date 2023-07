Tras la elección de Germán Bahamón como nuevo gerente de la Federación de Cafeteros, para nadie fue un secreto las tensiones que se generaron entre el gremio y el Gobierno.

“Queremos revisar cómo está funcionando el Fondo, qué está pasando con los contratos de futuros que no se han cumplido". FACEBOOK

TWITTER

En entrevista con Yamid Amat, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no dio luces de que las relaciones mejoraran, pues insistió en que desde el Gobierno quieren revisar el Fondo del Café.



“Queremos revisar cómo está funcionando el Fondo, qué está pasando con los contratos de futuros que no se han cumplido. La Federación tenía que haber recibido cerca de 56,7 millones kilos de café en contratos de futuros y solo ha recibido 5,9 millones, o sea, el 10 %. Y la mayor parte de las cooperativas tienen dificultades. Y queremos revisar en qué está el pasivo de la flota mercante”, dice el ministro sobre los temas que quieren discutir con la agremiación.



(Lea más: Mintransporte aclara cuándo se hará el aumento de la tarifa de peajes en Colombia)

El Fondo es el punto neurálgico de las relaciones, pues durante la elección el presidente Gustavo Petro insistió en que “como responsable que soy de los dineros públicos del Fondo Nacional del Café” tuvieran en cuenta candidatos cercanos a su gobierno.



Y en ese sentido, el Ejecutivo busca revisar el Fondo con todos los actores, no solo con la Federación, que es la que administra actualmente el Fondo. “Es absolutamente necesario que hablemos con todos los actores del sector. No le vamos a quitar los recursos a la Federación del Fondo. Lo que queremos es organizar, mirar cómo funciona la cadena en Colombia”, agregó Bonilla.



Sobre las tensiones y las relaciones, el ministro insistió que no hay enfrentamientos, solo que “nosotros queremos fortalecer la institucionalidad. La Federación es un actor, pero los exportadores son otros actores, los transformadores de café son otros actores y las cooperativas son otros actores”.



(Siga leyendo: Posibles racionamientos no son por falta de energía sino de redes para transportarla)

Facebook Twitter Linkedin

Germán Bahamón, nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. Foto: Mauicio Moreno. EL TIEMPO

La insistencia de adherir a la conversación sobre el Fondo a otros actores , dijo Bonilla, no significa que estos participarán en el manejo del mismo. “Significa que no hablemos solamente con un actor y los demás al olvido. No se trata del señor Bahamón. Esto es un proceso que viene de atrás. Los exportadores privados han venido ganando el espacio. Las cooperativas existen desde hace mucho tiempo, pero hoy tienen dificultades y hay unas quebradas. ¡Lo que buscamos es fortalecer la institucionalidad!”, reiteró.



En cuanto a Germán Bahamón señaló que desde el Gobierno no buscan cambiarlo, sino revisar su gestión y “conocer bien y organizar la cadena del café”.



Lea la entrevista completa con el ministro Bonilla, en la que también aborda temas como el dólar, las plataformas streaming, la reforma tributaria y las tasas de interés de los créditos.