Este miércoles se lleva a cabo en el Senado de la República un debate de control político sobre las tarifas de energía eléctrica, en el que varios congresistas de la Comisión Quinta denunciaron que, a pesar de las medidas que tomó el Gobierno Nacional y a las que se acogieron las empresas, a la fecha no se han visto alivios en las facturas de energía.



“Desde que se anunció con bombos y platillos que iban a bajar los recibos de energía, no ha habido sino tilín tilín y nada de paletas. Mucho anuncio, mucha expectativa e ilusión en los hogares colombianos de que podría venir más económico el próximo recibo energía, pero el próximo recibo llegó igual o más costoso que el anterior”, aseguró el senador Marcos Daniel Pineda.



Por su parte, el congresista Miguel Ángel Barreto manifestó: "No he visto un conejo tan grande como el que le están haciendo a los colombianos". Además, aseguró que "las empresas no le cumplieron a los colombianos y están diciendo mentiras".



Este senador también denunció que las hidroeléctricas "dejaron que el agua que necesita Colombia, la energía de cinco días, se fuera para no generar energía y no permitir que el precio no bajara". Esto haciendo referencia a la cantidad de agua que se evacuó de los embalses (1.040 GWh) por medio de los vertederos en el mes de octubre.



"Si en dos meses, como lo dice XM, van a subir las tarifas y si siguen manejando el mercado como lo están manejando, estas empresas se están burlando de los colombianos y como senador de la República vamos a ir hasta las últimas consecuencias", afirmó el senador Barreto.



En el debate también intervino el senador José David Name, quien aseguró que "no hay nada de justicia tarifaria, eso se quedó en un anuncio, en un engaño, pero no solo en un engaño para los colombianos, también para la ministra (Irene Vélez). Como no hay un conocimiento en ese ministerio, los generadores hidráulicos y muchos miembros de esa cadena, se han burlado de usted y de los colombianos".



Adicionalmente, aseguró que las tarifas de energía han seguido subiendo a pesar de que el nivel de los embalses supera el 87 por ciento. “Razón tiene el presidente Gustavo Petro al decir que un aumento del 15 por ciento del salario mínimo no le va a servir a la clase trabajadora porque la inflación va volando y su gran precursor es la energía eléctrica”.



El senador Name también afirmó que, si no se hace pronto una nueva subasta de energía, en el 2025 Colombia deberá enfrentar un racionamiento de energía eléctrica, además, este es el "antídoto" que se necesita para bajar el precio del kilovatio hora en el país porque "si hay más oferta de energía, va a bajar".



"Si los generadores hidráulicos no toman la decisión real de bajar el precio entre un 15 y 20 por ciento, llegó el momento de que el presidente Gustavo Petro comience a actuar por decreto. Los colombianos lo van a respaldar", agregó.



La respuesta de la ministra Irene Vélez

Contrario a lo que aseguraron los senadores, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que las tarifas sí han bajado desde que se anunció el 'Pacto por la Justicia Tarifaria', pero el proceso continúa y se tomarán otras medidas que son de mediano y largo plazo, que implican una transformación del modelo energético nacional.



"Este es un problema viene de atrás y en la Costa Caribe es un problema cíclico. En este momento nosotros no solo hemos logrado reducir las tarifas, sino que además logramos parar el efecto inflacionario que se había producido por el IPP (Índice de Precios al Productor) desde octubre de 2020", dijo la ministra.



Recordó que esto ha sido posible gracias a la renegociación de más de 800 contratos entre generadores y comercializadores, sumado al hecho de que 13 de las 29 empresas de distribución se acogieron a las medidas regulatorias emitidas.

Concretamente, la funcionaria aseguró que, a la fecha, la reducción neta en el precio del kilovatio hora es de 4,2 por ciento respecto a agosto ($35/kWh). Por mes, en septiembre fue del 5,5 por ciento ($45/kWh) y en octubre del 10 por ciento ($85/kWh).



Incluso, en el departamento del Tolima, la reducción del precio del kilovatio hora ha sido del 10,3 por ciento frente a lo que se tenía en el mes de agosto pasado.



Sin embargo, la ministra también reconoció que, hasta el momento, el componente de generación es el que menos ha registrado una disminución en su costo porque "aún hay unos contratos que están por reflejarse en la tarifa. Algunos de ellos se concretaron a finales de octubre y se percibirán en noviembre".



"Nosotros dijimos, desde el primer momento, que la reducción de las tarifas que contemplábamos sería de entre el 4 y 8 por ciento, y se reflejaría a final del año, nunca dijimos que sería en el mes siguiente porque somos absolutamente conscientes y técnicos respecto a comprender la forma en que funciona y se configura el CU (Costo Unitario) de la tarifa", agregó.

