Se está formando una tormenta perfecta que puede poner en riesgo el sistema eléctrico

La crisis que puede enfrentar el sector eléctrico volvió a primer plano la semana que pasó. Las advertencias de XM coinciden con las alertas del exviceministro (e) de Energía Cristian Díaz, que revela hoy EL TIEMPO.



Dichas advertencias se suman a una nueva cancelación de un proyecto solar en Girardot, el bloqueo en las obras de Hidroituango que pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema y los importantes retrasos que presentan las construcciones de líneas de transición de energía.



En el informe que entregó Cristian Díaz, quien hasta el pasado 31 de agosto fue el director de Energía Eléctrica y viceministro de Energía (e) del gobierno del presidente Gustavo Petro, se reitera el alto riesgo que existe de un "default financiero" de los comercializadores que operan en el país.



Díaz fue uno de los pocos funcionarios que "sobrevivió" al cambio de gobierno, pues durante la administración de Iván Duque se desempeñó como asesor de energía eléctrica. Sin embargo, dejó el Ministerio de Minas y Energía tras el nombramiento de Andrés Camacho como nuevo ministro.

Cristian Díaz, exviceministro (e) de Energía.

Estuvo como viceministro (e) durante siete meses porque luego de la renuncia de Belizza Ruiz en enero pasado, la exministra Irene Vélez no nombró a un funcionario en propiedad y tampoco lo ha hecho Camacho, por lo que luego del retiro de Cristian Díaz este Gobierno no tiene viceministro de Energía ni en calidad de encargado.



En su informe de 207 páginas, Díaz asegura que, si no se toman medidas estructurales antes del próximo 31 de octubre, y que sean realmente efectivas, la probabilidad de "default financiero" de los comercializadores "es bastante alta teniendo un efecto en cascada".



Esta advertencia se suma a la que hizo en días pasados XM, ya que identificó que 17 comercializadores pueden tener serias dificultades financieras, que podrían generar un efecto sistémico en el cual se podrían ver afectados significativamente 19 empresas adicionales.



Y esto sería a raíz de los 6 billones de pesos que las empresas aún no han podido recuperar por la opción tarifaria y el pago de subsidios. Por lo primero, los usuarios les deben aproximadamente 5,1 billones de pesos porque durante la pandemia del covid-19 no se les cobró todo lo que se les debía cobrar por el servicio.

Saldos de la opción tarifaria a septiembre de 2023

Mientras que los recursos para pagar los subsidios que reciben los usuarios de estratos uno, dos y tres ya se acabaron y hacen falta 900.000 millones de pesos para cubrir los del cuarto trimestre y un saldo pendiente del tercer trimestre.

Puede llevar a la inviabilidad financiera

Pero esta deuda de 6 billones de pesos puede seguir aumentando porque, al tiempo que suben las tarifas por el fenómeno de El Niño, también lo hace en la misma proporción el valor de los subsidios que debe asumir el Gobierno Nacional.



Según advierte el exviceministro de Energía (e), esta billonaria deuda es "un tema bastante crítico que puede llevar a la inviabilidad financiera de las empresas y a un apagón financiero del sistema eléctrico en pleno fenómeno de El Niño".



Esto no solo implicaría limitaciones de suministro, sino también que los usuarios se queden sin electricidad y que los generadores enfrenten una crisis de liquidez, lo que les impediría tener el suficiente flujo de caja para asegurar la compra de combustibles y producir energía eléctrica.

"El apagón del sistema puede no deberse a una escasez de energía, pero sí a limitaciones de suministro tanto para la comercialización como para la generación", insiste Cristian Díaz.



Y la situación se agravaría porque, según dice, "el Gobierno Nacional no dispone de los recursos humanos (funcionarios preparados y capacitados) y financieros para, si es el caso, intervenir y hacerle frente a la situación".

Incluso, dentro del Ministerio de Minas y Energía saben que es inminente que la próxima semana varias electrificadoras colapsen financieramente si no se toman medidas adicionales urgentes. Y expertos del sector aseguran que solo bastarían 15 o 20 días para que esto produzca un apagón en el país.

Incluso, dentro del Ministerio de Minas y Energía saben que es inminente que la próxima semana varias electrificadoras colapsen financieramente.

Pese a que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha manifestado en varias ocasiones que no hay riesgo de apagón y que se han tomado varias medidas para evitar esto, el exviceministro (e) asegura que estas medidas no son estructurales y no resuelven las dificultades que enfrentan los comercializadores hoy en día.



Ejemplo de ello es la línea de crédito por solo 1 billón de pesos que habilitará Findeter para los comercializadores y distribuidores que hayan aplicado la opción tarifaria, pues solo representa el 19,4 por ciento de los 5,1 billones de pesos que se les debe en total.

Además, aunque el proyecto de decreto que da vía libre a estos créditos se publicó hace un mes para comentarios, aún no ha salido en firme porque falta la firma del ministro Andrés Camacho.



Otra medida que se tomó fue prorrogar hasta diciembre la resolución que desde finales de 2022 les ha permitido a los comercializadores diferir unos 300.000 millones de pesos de las compras de energía en bolsa.



El director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, dice que, aunque esto ha afectado la liquidez de las plantas térmicas, han logrado manejar la situación y no se ha visto afectada la compra de combustibles (gas natural, carbón y combustibles líquidos) ni las operaciones. Sin embargo, “lo que le hemos dicho al Gobierno es que o nos enfocamos en comprar combustible para El Niño o financiamos a los comercializadores y distribuidores”.



Entre tanto, altos ejecutivos de empresas comercializadoras aseguran que estas medidas que ha tomado el Gobierno son las mismas que se anunciaron en meses pasados y lo único que hicieron fue prorrogarlas. “No han tomado absolutamente ninguna medida nueva para afrontar esta situación y las empresas siguen en una situación crítica y están a punto de colapsar la próxima semana”, dicen.

Gecelca 3

La Creg también publicó para comentarios una resolución que define un mecanismo para que los comercializadores recuperen los saldos acumulados de la opción tarifaria, pero la medida estaría en firme solo hasta finales de octubre y el proceso que deben hacer las empresas tardaría tanto que solo hasta finales de diciembre podrían contar con ese flujo de caja. Además, implicará un incremento en las tarifas que pagan los usuarios en el momento más fuerte del fenómeno de El Niño.



Si bien el director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, reconoce que las medidas tomadas hasta el momento contribuyen a aliviar las dificultades de liquidez de las empresas, aún es necesario apropiar todos los recursos de subsidios en el Presupuesto General de la Nación del próximo año y que se pueda obtener mayores recursos por créditos.



"Lo importante de estas medidas es que eviten un riesgo sistémico para el sector y podamos continuar con un balance adecuado entre unas tarifas eficientes y justas para todos los colombianos", señala.



Por lo complicado del panorama, XM también le recomendó al Ministerio de Minas y Energía y a la Creg que los créditos de Findeter no sean exclusivos para empresas que tengan saldos de la opción tarifaria.

Además, señala que se deben implementar reglas de mercado o mayores incentivos a mecanismos que faciliten la contratación o cobertura de precios, al igual que alternativas para acelerar la recuperación de la opción tarifaria.

Ministro Andrés Camacho

Otras alertas del exviceministro (e) de Energía



Las alertas que plasmó el exviceministro de Energía (e) en su informe de gestión van más allá de la difícil situación financiera que atraviesan las empresas del sector. También señala que, por la baja ejecución en los fondos de inversión Faer, Fazni y Prone, se pueden perder 155.967 millones de pesos porque los problemas de orden público y la ola invernal están afectando el desarrollo de los proyectos.



Esto significa que esta plata tendría que retornar al Ministerio de Hacienda, lo que afectaría los proyectos para llevarles electricidad a las familias y se pondría en riesgo la meta que se trazó el Gobierno de conectar a este servicio a 145.000 nuevos hogares.

Esta situación se suma a que la contratación de personal en el Ministerio de Minas y Energía, y específicamente en la Dirección de Energía Eléctrica, durante este año fue "bastante tortuosa", según palabras del exfuncionario.



Cristian Díaz asegura que en el interior de este ministerio existe un "desorden, cambios de última hora, retrasos e, incluso, extralimitación de funciones de algunos funcionarios que han afectado directamente la contratación de apoyos", lo que a su vez perjudicó, en algunos casos, el desarrollo de las funciones y procesos de la dirección que tuvo a su cargo.



Aunque no dio nombres concretos, señaló que las "instrucciones" llegaban de la Secretaría General y del despacho del ministro de Minas y Energía. Incluso, llegaron a parar la contratación del personal de la Dirección de Energía Eléctrica durante agosto, último mes que Díaz estuvo en la entidad.



