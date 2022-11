Con el inicio de la guerra en Ucrania, Europa entró en una crisis energética por la gran dependencia que tenía de Rusia en cuanto a gas natural, pues este país decidió disminuir los suministros. Por ello, países como Alemania se vieron en la necesidad de volver a prender sus térmicas a carbón para garantizar el suministro de energía eléctrica.



La situación que vive este continente es un espejo en el que se debe mirar Colombia para avanzar hacia una transición energética que no ponga en riesgo la confiabilidad del sistema. Por ello, el diputado de la Unión Europea, Nicolás González, estuvo en el país compartiendo detalles de esta situación y las lecciones que debe tener en cuenta Colombia.



¿Qué falló en la transición energética de Europa para que ahora esté enfrentando una crisis energética?



El 40 por ciento de las importaciones de gas de la Unión Europea, antes de la guerra, venían de Rusia, y el principal error fue haber confiado tanto en un solo proveedor. Rusia usa el gas como arma de guerra y de disuasión. Otro error fue no haber avanzado más en renovables, porque si tuviéramos más energía renovable no tendríamos tanta necesidad de gas natural.



¿Colombia va en el camino correcto para una transición energética segura?

Yo creo que todo avance en energías renovables es bueno y la transición energética hay que verla en el mes y en el largo plazo, porque habrá momentos en que podremos acelerarla y posiblemente en otros habrá que dar un paso para atrás, según las circunstancias. Lo importante es tener claro los planes de descarbonización y objetivos a largo plazo e intermedios.



Creo que Colombia acierta en la medida que va teniendo y efectuando estos planes, y la implementación sobre el terreno irá llegando, pero para eso se necesitan inversiones. Colombia tiene un alto potencial renovable y eso es algo de lo que debe sacar partido en un futuro.



¿Qué tan rápido se debe sacar la generación a carbón de la matriz energética?



El carbón es el combustible que más produce CO2 y, por lo tanto, si se tienen otros suministros, lo mejor es cerrar las plantas a carbón cuanto antes, pero esto lo digo desde mi perspectiva europea. En España se están cerrando antes del tiempo previsto, que era 2025, y hoy en día la generación a carbón es muy pequeña, pero porque a las empresas tampoco les interesa.



Si yo tuviera que decidir, siempre decidiría reducir cuanto antes cualquier generación a carbón, pero dentro de las posibilidades y seguridad de suministro de cada país. Dentro de esa seguridad energética que se necesita en un país, cuanto antes se avance en la descarbonización y la eliminación de centrales a carbón es mejor para todos.



Y el petróleo, ¿qué papel debe jugar en la transición energética?

El petróleo y el gas nos van a seguir acompañando por muchos años. Nosotros tenemos un objetivo de neutralidad climática para el 2050, pero eso no quiere decir que en ese año no vamos a consumir más petróleo o gas.



También creo que hay un problema muy grande y es que avanzamos mucho en la reducción de emisiones en el sector de eléctrico, pero el sector transporte representa casi un 30 por ciento de las emisiones totales de la Unión Europea y es muy dependiente del petróleo. En el sector transporte debemos seguir avanzando en la descarbonización y eso significa reducir el uso del petróleo y sus derivados.



Viendo la situación de Europa, ¿es mejor priorizar la explotación de recursos propios antes que la importación?

Creo que Europa está pagando cara su dependencia (de Rusia), pero es que nosotros, prácticamente, no producimos gas ni hidrocarburos, sacando a Noruega y el Reino Unido. También digo que Europa podría hacer fracking para sacar gas natural y no lo hace por los riesgos medioambientales, puede decirse que a veces esto es un poco hipócrita porque sí le compramos gas de fracking a Estados Unidos.



¿Se debería hacer fracking en Colombia para aprovechar el potencial en gas natural?

El fracking es un elemento de cierta conflictividad política-ecológica y tiene que ver mucho con la sensibilidad ecológica de cada país, pero también tiene que ver con una cuestión de cómo cada ciudadano quiere proteger su territorio. Tratar de reproducir lo que se hace en Estados Unidos y en Canadá en algunas zonas de Europa sería tremendamente complicado y no sé si hacerlo en Colombia también sería tan complicado. Es cierto que los ecosistemas y las aguas se deterioran y, normalmente, las comunidades más pobres son las más afectadas por el desarrollo fracking.

¿Qué podría Colombia replicar de Europa para masificar las energías renovables no convencionales?

Colombia es un país que tiene un alto potencial que debe aprovechar porque, al fin y al cabo, las tecnologías renovables son las más baratas en generación, de tal manera que esos buenos precios hacen que la energía sea más económica y que la industria pueda ser más competitiva frente a otros mercados, además de todo el bien que le hacen al medio ambiente y al planeta.



También es importante la democratización del sistema energético y las renovables permiten que cada persona pueda producir su propia energía. Esto es muy importante porque, además de dar solidez al sistema y seguridad de suministro, también favorece que uno sea consciente de que se puede producir su propia energía.



¿Qué es indispensable para que más empresas puedan llegar a Colombia a invertir?

Las empresas vendrán a Colombia si hay un marco importante de incentivos y de seguridad a mediano y largo plazo, esa es la clave porque sin incentivos a veces es muy difícil invertir en renovables, ya que tienen una curva de inversión inicial importante y el retorno es a largo plazo. Además de la seguridad y estabilidad regulatoria.



También coincido, personalmente, con el presidente Gustavo Petro que no tiene que ser tanto una cuestión extractiva, sino una cuestión de desarrollo industrial, de aprovechamiento de recursos, además de poner en marcha sistemas de economía circular.



Una cuestión muy importante en todos los países que hacen una transición energética es crear esquemas de apoyo para quienes pierden su trabajo, pero también hay que formar para las nuevas tecnologías, los nuevos desafíos y las nuevas oportunidades.