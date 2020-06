El 28 % de establecimientos comerciales en Bogotá cerrará del todo

Así como muchos restauranteros dicen que les va mejor sin abrir que realizando su actividad a medias, solo con domicilios, también los establecimientos comerciales dicen estar en apuros y, al responder una encuesta realizada por Fenalco Bogotá-Cundinamarca, el 28 por ciento señaló que cerrará definitivamente.



Y no se trata de que los pequeños comerciantes estén ahogados. En el sondeo del gremio, en su capítulo regional (centro del país) participaron comercios de todos los tamaños: micro con menos de 10 empleados (41 %); pequeños (31 %); medianos (14 %), y grandes (14 %).



El comercio, en 3 meses de aislamiento preventivo por covid-19, con una reapertura gradual y en un porcentaje mínimo, enmarcado dentro de los protocolos que indican que se debe conservar la distancia, que los centros comerciales ya no podrán prestarse para hacer vida social, pero, sobre todo, que los ciudadanos no tienen la confianza suficiente para arriesgarse a consumir de nuevo, como lo hacían antes, es lo que los lleva a tomar la decisión de cerrar, al no poder esperar una reactivación total.



Dentro de los resultados que halló la encuesta de Fenalco, el 72 % de los comercios en Bogotá permanecen cerrados al público; 60 % ha implementado nuevos canales de comercialización como ventas por redes sociales, páginas web o domicilios, sin embargo, el 84 % de los encuestados dijo que las ventas por estos medios están por debajo del 25 %.

En el comercio, un 14 % de las empresas ha optado por suspender contratos laborales, un 12 % eligió otorgar licencias no remuneradas

De acuerdo con lo expresado por los empresarios, el 56 % dice que las ventas han caído entre el 80 % y el 100 %, lo que los lleva, en un 28 % de los comerciantes asegura que es inevitable el cierre definitivo de sus negocios. Otro , 6 % señala que acogería a la ley de insolvencia.



El efecto inmediato recaerá sobre el empleo, tema en el que, además, ya hay un 14 % de las empresas que ha optado por suspender contratos laborales, un 12 % eligió otorgar licencias no remuneradas, un 28 % ha implementado medidas de trabajo en casa y el 19 % ha enviado a sus empleados a vacaciones.



