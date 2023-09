Mientras el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, dice a la industria que compra el grano que "no queremos caridad, queremos rentabilidad", un grupo de cultivadores aglutinado en la organización Unión de Cafeteros de Colombia protesta porque un café en la tienda Juan Valdez vale casi lo mismo -incluso algo más- que la libra que ellos producen.



Estos son los dos episodios más recientes relacionados con las distintas inconformidades que se vienen manifestando en las últimas semanas desde un sector de la producción que aún pesa entre el 10 y el 12 por ciento de la agricultura.

En Suiza, Bahamón habló ante la Swiss Coffee Trade Association, que representa a las compañías de ese país que compran más de la mitad del café verde en el mundo, y recordó los esfuerzos de las familias caficultoras de sostener su rentabilidad de la mano de sus esfuerzos para proteger el medio ambiente, sin usar pesticidas o ciertos fertilizantes.



El precio al que se cotiza el grano colombiano en un mercado abierto y competitivo hace un año se acercó a los tres dólares por libra, pero paulatinamiente ha cedido y está ahora alrededor de 1,85 dólares por libra, disfrutando de una prima o sobreprecio de algo más de 30 centavos de dólar por libra, por su diferencia en calidad.



Quienes protestan en el Eje Cafetero sacan sus cuentas y advierten que esa libra que ellos venden por 4.000 pesos vale casi lo mismo -incluso menos- de lo que vale un tinto en la tienda Juan Valdez.



Tal vez sin pensarlo, estos productores están dando en el clavo de lo que viene ocurriendo con este negocio, y es que el sector mantiene su fortaleza tradicional en una materia prima de calidad mundial, sí, pero materia prima al fin y al cabo. En cambio, parecen llegar muy lentamente los frutos esperados de los esfuerzos e intentos de décadas en incursionar más en valor agregado.



Justamente, la tienda Juan Valdez ha sido un intento para que los cultivadores agremiados terminen llegando directamente al consumidor final, de manera que más allá del café verde (el grano seco) también obtengan un retorno de las sucesivas y subsiguientes transformaciones de su producto, hasta llegar a una taza de bebida lista para consumir, en función del gusto de consumidores más especializados que están dispuestos a pagar esos 4.500 pesos o incluso más.



Claro está, esa taza final no solo cuesta lo que valió cosechar y secar el grano, sino todo el valor incorporado después, incluyendo el que aportan los trabajadores que crean las recetas, que atienden en las tiendas, y la renta de los locales en los que ellas funcionan, que es parte de la experiencia por la que pagan los consumidores.



Ese rumbo en pos de lograr parte de las tajadas del valor agregado fue el que se emprendió cuando el mundo cafetero abandonó el Acuerdo Internacional del Café, en 1989, y productores como Colombia, que tenían cuotas en ese mercado, fueron lanzados a un mercado competitivo. Por lo tanto, 34 años después, el foco para buscar mayores ingresos a los cultivadores no puede seguir en el valor de la libra sino insistir en cómo esos productores logran una mayor presencia en toda la cadena posterior de valor agregado.



Sin embargo, también hay que insistir ante los grandes compradores en el precio justo. De la misma forma en que la Unión Europea (UE), por ejemplo, promueve condiciones estrictas para que los productores del tercer mundo avancen en procesos de producción que no atenten contra el ambiente, que no promuevan, por ejemplo, la deforestación, la UE y demás grandes consumidores deberían ser igualmente estrictos en la defensa del comercio justo, con la posibilidad de garantizar que el pago de los bienes finales que llegan a sus estanterías no atente contra la superviviencia de los productores, principalmente familias que merecen, al menos, tanta consideración como la que merecen las especies de aves por las que expresan preocupación.