A inicios de este 2023, desde el 10 de enero, el municipio de Cajicá atravesó por una crisis de agua que afectó a cerca del 40 por ciento de los habitantes, quienes no recibían el líquido en sus casas o les llegaba en mal estado. Ante la situación, la comunidad hizo un llamado al alcalde Fabio Ramírez, haciendo plantones en el municipio para mostrar su inconformidad con el servicio.



En ese momento, se dieron algunas soluciones temporales como abastecer con carrotanques a las viviendas donde no estaba llegando agua y, como solución a largo plazo, Juan Eduardo Quintero, Gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, indicó que se construiría un tanque de compensación de 10,000 m³, cuya obra iniciaría en abril y tardaría unos 8 meses en estar lista.

“Podemos contarles a los habitantes del municipio que la construcción de este tanque, del que la administración departamental suministrará el 82 por ciento del costo y el municipio el 18 por ciento, comenzará cerca del mes de abril y cuya ejecución tomará cerca de 8 meses. Es una medida, ya también viabilizada por el Gobierno Nacional, que regulará la presión y calidad del agua suministrada en todo Cajicá”, aseguró Juan Eduardo Quintero en ese momento.



Los eventos también llevaron al alcalde Ramírez a declarar emergencia sanitaria y calamidad pública el 29 de enero, mediante el decreto 032 de 2023.



Más recientemente, el 28 de marzo, Quintero Luna dio a conocer que se habían destinado más de $ 23.900 millones para solucionar las problemáticas de agua en el municipio, recursos que principalmente se dispondrán para la construcción de un tanque de abastecimiento.



La administración en Cajicá

La crisis de este año ya estaba prácticamente anunciada. Principalmente, por el crecimiento poblacional que ha tenido el municipio en los últimos 10 años. Cajicá ya llegó a los 100.000 habitantes, según reportes del Dane. Por esa razón, la preocupación por el servicio de agua sigue creciendo en el municipio.



El concejal de Cajicá Juan David Sánchez le dijo a EL TIEMPO que la Administración municipal pasó dos proyectos de endeudamiento que al final no pasaron porque excedían el tope de endeudamiento de 20 mil millones que se tenía. Su crítica se encaminó hacia el hecho de que esos recursos se destinaron a otras cosas y no al avance del proyecto del agua, porque supuestamente ya tenían los recursos por otro lado, que al final no se entregaron.



Similar es la crítica del exconcejal y precandidato a la Alcaldía Juan David Bulla. “La prestación de servicios públicos, puntualmente agua y acueducto, son el resultado de una falta de planeación que se veía venir desde hace más de 12 años”, le señaló a EL TIEMPO.



En este sentido, el Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá, Hugo Alejandro Rodríguez, le respondió a EL TIEMPO que, efectivamente, hay un plan maestro que funciona como hoja de ruta. Sin embargo, habrían recibido pocos avances desde la administración anterior a ellos.

Por una circunstancia que solamente Empresas Públicas de Cundinamarca sabrá explicar, ellos nos firmaron el convenio pero no tenían los recursos FACEBOOK

“Nosotros debimos haber recibido muchas de esas tareas implementadas. Es decir, ya debería haber estado aprobado completamente por los entes nacionales el proyecto del tanque de compensación y debería haber estado en desarrollo la conexión de la red de 28 pulgadas. Sin embargo ellos, por temas presupuestales, temas técnicos a los que uno se enfrenta y por la burocracia y demás, no nos lograron entregar aprobado el tanque”, indicó.



Según las explicaciones del Gerente de la EPC, empezaron a hacer la gestión durante el 2020 y a comienzos de 2021 el Ministerio de Vivienda dio el visto bueno al proyecto del tanque.



Luego, procedieron a conseguir los recursos, revisaron la viabilidad con la Gobernación de Cundinamarca y se suponía que la Empresa de Servicios Públicos de Cundinamarca les iba a girar el dinero para el proyecto. “Por una circunstancia que solamente Empresas Públicas de Cundinamarca sabrá explicar, ellos nos firmaron el convenio pero no tenían los recursos. Nos pasamos todo el 2022 detrás de ese certificado de disponibilidad de recursos”, señaló.

El problema del agua de 2023

Por otra parte, Bulla señaló que la población en Cajicá incluso ya sobrepasa los 100.00 habitantes, llegando casi a los 120 mil, según sus estimaciones. El problema de tal crecimiento poblacional reside en que han excedido la capacidad de la administración para asegurar mayor bienestar en materia de acueducto y alcantarillado, que desde el punto de vista de Bulla resulta ser un sistema muy antiguo.



Sin embargo, Rodríguez dijo lo contrario a ese punto de vista y señaló que Cajicá “tiene de las redes más recientes del país”, indicando que no hay tuberías en asbesto en el municipio sino que principalmente están hechas de PVC y polietileno de alta densidad, que incluso permite que “el sistema sea uno de los más eficientes en la gestión de pérdidas, teniendo en promedio un 11 por ciento de pérdida de agua”.



Por otra parte, Cajicá le compra agua al Acueducto de Bogotá, que llega por el Sistema Tibitoc y se conecta en Hato Grande a las redes del municipio. Según lo indica el Acueducto de Bogotá, este sistema está compuesto por los embalses del Neusa, el Sisga y Tominé, denominado como el Agregado Norte. Este también cuenta con el embalse Aposentos, en el río Teusacá, y con la planta de tratamiento Tibitoc, que le provee el agua a Cajicá.



Estábamos en una situación de mucha desventaja porque no le podíamos exigir temas de continuidad, temas de presión, temas de calidad, eso viene desde antes FACEBOOK

En esencia, el problema que generó manifestaciones a comienzos de este año se debió a la presión y suciedad del agua. “Eso fue lo que sucedió en febrero, se unieron dos cosas: la primera, que Cajicá tiene ese problema de su tubería y, por otra parte, el agua estaba llegando sucia desde Tibitoc por lluvias y derrumbes que hubo, eso la empresa lo aceptó en un comunicado”, dijo Bulla.



El exconcejal señaló que tanto en Tibitoc como en Cajicá cerraron el registro para disminuir la presión del agua y evitar que el paso del líquido arrastrara más suciedad hasta las casas. Luego, la poca presión hizo que el agua no pudiera llegar hasta el otro extremo del municipio, al occidente, opuesto a la conexión con Tibitoc.



Desde la EPC indicaron que venían gestionando un problema contractual que tenía el municipio con el Acueducto de Bogotá. “Estábamos en una situación de mucha desventaja porque no le podíamos exigir temas de continuidad, temas de presión, temas de calidad. Eso viene desde antes, varias administraciones han tratado de corregirlo pero hay una normativa específica que dice cuáles son las condiciones técnicas que debe cumplir, tanto el que va a vender como el que va a comprar el agua, para poder suscribir ese contrato. La primera empresa que logró cumplirlas fuimos nosotros, desde el año 2021”, dijeron.



El gerente de la EPC explicó que desde ese momento hasta el inicio de la crisis, el Acueducto de Bogotá no les había firmado nada, lo que dificultó la gestión de reclamos y obligaciones de las partes. Rodríguez rescató que las movilizaciones sociales que se dieron a comienzos de año sirvieron para que finalmente se firmara el contrato con el Acueducto de Bogotá.



El Plan Maestro de acueducto, entre las soluciones

Como solución ante esta problemática, y teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, el municipio planteó un proyecto, planeado y firmado entre 2017 y 2018: el Plan Maestro de Acueducto, que justamente tiene como objetivo suplir las necesidades en el servicio de agua potable a largo plazo.



“El plan de acueducto quedó con una ejecución del año 2018 hasta el año 2043, donde cada administración debe comprometerse a una inversión de recursos y a un avance porcentual en la ejecución de ese plan maestro”, explicó el concejal Sánchez.



En el Plan Maestro de Acueducto, que tiene como fin garantizar el servicio de agua potable en el municipio, plantearon varias acciones. Entre estas, construir una estación de bombeo en la zona de Hato Grande que, según contó Juan Bulla, después de las manifestaciones la Alcaldía indicó que ya están ejecutando el proyecto.



Por otra parte, se precisa el tema de los tanques, los cuales estarían construidos en el predio ‘Los Millonarios’, ubicado por la vía El Molino. Estos tienen como objetivo suplir el servicio de agua en caso de que se presenten eventos como el de enero, teniendo estas reservas del líquido vital en caso que haya afectaciones desde el Sistema de Tibitoc, por ejemplo.

Cabe recordar que el más reciente compromiso de la administración fue iniciar las obras únicamente de un primer tanque. Según lo que le dijo Hugo Rodríguez a EL TIEMPO, espera dejar desarrollado el proyecto en un 80 %, que es el montaje del tanque pero también las redes de acueducto que deben atravesar el municipio para llevar el agua desde la conexión de Hato Grande hasta el lote ‘Los Millonarios’ -de la cual ya se han hecho avances en varios tramos- y de la estación de bombeo (que estaría lista en diciembre y tendría también dos tanques, cada uno de 2.500 m2).



Por el lado del segundo tanque, aseguró que este hace parte de una segunda etapa del plan maestro y que espera dejarlo viabilizado para la administración entrante. Además, detalló que están a punto de abrir la contratación del primer tanque, dado que la Gobernación ya firmó los recursos, pero debe aclarar cómo se realizará el pago al contratista para ahí sí abrir la licitación.



Rodríguez también reconoció que, en efecto, los costos han venido aumentando, pero que el precio principalmente del tanque es de aproximadamente 15.000 millones y todo lo demás, relacionado con el montaje, suma los 23.000 millones que ya se acordaron con la Gobernación.



“Son mínimo tres meses para adjudicar el contrato a un oferente, más todos los tiempos que son larguísimos. Por más que se intentara correr con los tiempos, esos tanques mínimo los va a entregar la próxima persona que esté en cabeza de la Alcaldía”, agregó el concejal Sánchez.

¿El crecimiento poblacional es el mayor problema?

El problema que ha vivido Cajicá es que la ejecución de las obras de infraestructura de servicios públicos no viene de la mano ni a la misma velocidad que la ejecución de las obras de viviendas FACEBOOK

Entre las observaciones está el hecho de que este crecimiento poblacional debería ir de la mano con el desarrollo en infraestructura y movilidad, según dijo Bulla: “El problema que ha vivido Cajicá es que la ejecución de las obras de infraestructura de servicios públicos no viene de la mano ni a la misma velocidad que la ejecución de las obras de viviendas”.



Por ejemplo, Bulla trajo a colación el Plan Parcial del Pomar, un proyecto de vivienda que prometió la construcción de 10 mil viviendas en un plazo de 10 años, lo que significa que cada año deben construir mil casas, o sea, mil licencias de construcción anuales. “Al final, estos tanques van a abastecer a casi 37 mil personas que van a vivir por hogar, cifra que da al multiplicar 10.000 viviendas por el 3.7 del Dane”, explicó.



El Gerente de la EPC mostró el gráfico que se tiene en cuenta para la disponibilidad de servicios otorgadas, en donde se indica cuántas licencias de construcción se han dado desde 2016 hasta 2022 y si fueron en zonas rurales o urbanas. Según esos datos, los años en los que se otorgaron más licencias fueron en 2017 (un total de 5.516) y 2018 (3.593 licencias), que en su mayoría fueron rurales.

Expansión de la red de alimentación del municipio de Cajicá. Diámetro 28” en hierro dúctil. Foto: Cortesía EPC

De 2019 a 2022, la cantidad de licencias otorgadas disminuyó bastante, entre 982 y 487, encontrándose el menor número en 2022.



Rodríguez también explicó que se han podido llevar a cabo obras como la red de tuberías del tanque, gracias a una figura que permite que las constructoras que le deben dinero al municipio paguen lo que deben en obras. “Nosotros teníamos la tubería pero no teníamos cómo instalarla, ellos pagaron la instalada”.

También, la estación de bombeo la está pagando un plan parcial que todavía no se ha empezado a construir, pero que ya está colaborando con el proyecto, señaló.



“Es un balance que uno tiene que hacer entre el desarrollo y la necesidad. Necesito dinero para suplir algo que voy a necesitar ahora y en el futuro y el constructor necesita construir”, indicó.



Por su parte, la EPC se ha encargado de invertir recursos en la tubería de la conexión de Hato Grande: “Nosotros no hemos parado con la tubería de 28 pulgadas, tenemos ya el 70 % de la tubería instalada. Lo que no hemos instalado es porque no ha llegado al país, que es la tubería de 34”, precisó.



Es un balance que uno tiene que hacer entre el desarrollo y la necesidad. Necesito dinero para suplir algo que voy a necesitar ahora y en el futuro y el constructor necesita construir FACEBOOK

Además, Bulla resaltó que la urbanización genera empleo, PIB, lleva recursos al municipio, pero que a la par se deberían ejecutar las obras de infraestructura, servicios públicos y movilidad.



“Cajicá no ha ejecutado las obras de infraestructura, de servicios públicos, de movilidad, ni viales que sean proporcionales al crecimiento de las unidades de vivienda y ahí radican todos los problemas de calidad, desde la seguridad, la movilidad, el transporte, servicios públicos como agua, todo”, agregó Bulla.



Rodríguez sí aceptó que hay un retraso en la ejecución del plan maestro de acueducto, pero dice que realmente es de un año, más o menos. Según argumentó, ha habido retrasos gracias a la burocracia, demoras a la hora de conseguir recursos y también por la pandemia, que terminó demorando aún más la gestión de los proyectos. Pero, se mantiene optimista y asegura que un año de retraso realmente no es demasiado si se tiene en cuenta que el plan dura 30 años en total y que desde su gestión ha hecho lo posible por ejecutar los pendientes que se tienen.

Hasta el 5 de junio de 2023, indicaron desde la EPC que aún no se ha abierto la licitación del tanque: "Ya casi, se tiene autorización", respondieron.

