Creg vuelve a tener quorum para sesionar, pero otra vez con comisionados encargados

Luego de dos meses, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) volvió a tener quorum para tomar decisiones regulatorias y hacerle frente a los efectos del fenómeno de El Niño y las altas tarifas en la región Caribe.

Nuevamente, este quorum se recuperó con tres comisionados interinos: Manuel Peña Suárez, Antonio Jiménez y Orlando Velandia, actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Luego de estos nombramientos, la Creg celebrará la primera sesión del comité con los nuevos expertos comisionados interinos.

En este encuentro se discutirán aspectos fundamentales para la confiabilidad del suministro de energía en el país, incluyendo el balance energético nacional y la revisión de las condiciones del Estatuto para Evitar Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento Energético.

Además, se analizarán las fórmulas tarifarias con el fin de mitigar impactos en los usuarios, incluyendo la región Caribe, y se revisarán las solicitudes de gremios respecto a la situación financiera de las empresas comercializadoras de energía.

Por la interinidad que presenta la Creg desde hace más de un año, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, anunció que hizo traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.

Según explicó, esta decisión se tomó porque el ministro Andrés Camacho es quien tiene a su cargo entregar los perfiles de los comisionados expertos de la Creg para hacer los respectivos nombramientos en propiedad.

"Ministro, hay muchísimos profesionales en este país que están dispuestos y tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la Creg. No es difícil encontrar uno de esos funcionarios y, por lo tanto, la excusa de que no se encuentra no es la adecuada", dijo la procuradora.

Al respecto el ministro Andrés Camacho aseguró: "Creo que a la procuradora le toca estudiar un poquito más. La nominación la hace el presidente (Gustavo Petro) y en mis funciones no aparece eso directamente".

"¿Y donde están las investigaciones por el aumento de tarifas, las deudas que le cargaron a los usuarios en los gobiernos anteriores? ¿Dónde están las investigaciones por Electricaribe o por la captura del ente regulador?", agregó.