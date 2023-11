Gobierno nombra comisionado en la Creg, pero aún faltan cinco vacantes por llenar

El Gobierno designó a Omar Prias como experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ingeniero electricista, especialista en gerencia de tecnología y maestría con opción al doctorado en Eficiencia Energética. Con este nombramiento al Ejecutivo le queda la tarea de nombrar a otros cinco miembros y así ponerle fin a la interinidad de esta entidad, que para que pueda sesionar y tomar decisiones requiere de mínimo otros dos miembros en propiedad.



Frente a este tema, la Contraloría General de la República, en un pronunciamiento, mostró su preocupación por el "vacío institucional" que sufre en la actualidad la Creg, en momentos en que el país enfrenta un fenómeno de El Niño frente al cual se requieren medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas y no hay como hacerlo, precisamente por esa interinidad del organismo, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios.



El anuncio del nuevo comisionado lo hizo este jueves Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, quien destacó la trayectoria profesional y académica del nuevo comisionado.



"Oficialmente hemos nombrado al ingeniero Omar Prias, como Comisionado Experto de la @comisioncreg. Es especialista en gerencia, con maestría en eficiencia energética, con amplio conocimiento y experiencia en el sector energético. Trabajaremos conjuntamente para tener éxito en esta importante labor de regulación del sistema energético del país", escribió el funcionario en su cuenta de la red social X.



Su nombramiento se dio justo horas después de que la propia Creg diera a conocer, a través de una circular, que la entidad a la fecha no cuenta con los comisionados expertos en propiedad desde hace meses y los nombramientos en encargo se vencieron, lo cual dificulta la toma de decisiones.



“Dado la separación del cargo del director ejecutivo de la entidad, José Fernando Prada y la falta de los expertos comisionados que conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en este momento no se cumplen los requisitos para emitir conceptos y responder peticiones de interés general y particular relacionadas con la regulación de los servicios públicos”, destaca la circular emitida.



Debido a esa coyuntura, la Creg informó al mercado energético del país que, "por el momento, solo se dará respuestas a peticiones, quejas y reclamos, que estarán a cargo de Hugo Enrique Pacheco León, asesor jurídico de la Comisión de Regulación".

Omar Prias, nuevo miembro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Foto: ETCE

La comisión de expertos de la Creg está integrada por seis comisionados expertos elegidos por el Presidente de la República por un periodo de cuatro años y para sesionar y emitir conceptos se necesitan mínimo tres, toda vez que en las sesiones van, además, representantes de los ministerios de Hacienda, Minas y de Planeación.



En la trayectoria de Prias se advierte que cuenta con conocimiento y amplia experiencia en planeamiento energético, diseño de políticas, marcos regulatorios y programas en eficiencia energética y fuentes renovables para el Ministerio de Minas y Energía y la UPME, particularmente.



Es consultor nacional e internacional para el BID, PNUD, IFC y director de proyectos de alcance nacional y sectorial en fuentes renovables, eficiencia energética y sistemas de gestión de la energía en la industria.



También cuenta, según su hoja de vida, con Importante trayectoria en el ámbito académico en eficiencia energética y fuentes renovables, gestión energética y medio ambiente. Dirección de proyectos de investigación con impacto nacional en el sector productivo e institucional.



En la actualidad, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director de la Red Colombiana de Conocimiento en Eficiencia Energética RECIEE, en donde participan 19 universidades y un centro de desarrollo tecnológico, desarrollando proyectos de investigación e innovación con transferencia al sector productivo e institucional.