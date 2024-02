Creg desiste de la idea de intervenir el precio de la energía en bolsa

En diciembre de 2023, justo antes de Navidad, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sacó para consulta una resolución que le daría vía libre para intervenir el precio de la energía que compran las comercializadoras en la bolsa.



Con el argumento de "prevenir el abuso de la posición dominante de los generadores", la Creg pretendía ponerle un tope de 532 pesos por kilovatio hora a la energía que se compra en este mercado.



(Lea también: 'Inoperancia de Creg, muy perjudicial': advertencia de gremios a Petro)

Sin embargo, pese a que el periodo de consulta de esta resolución terminó hace más de un mes y se esperaba que esta intervención terminara el 30 de abril de 2024 (fin del fenómeno de El Niño), la Creg aún no ha emitido esta medida.



La razón de esta "demora" es que la entidad decidió desistir de esta intervención, desde antes de quedarse sin quorum para tomar decisiones regulatorias.

Esta medida había generado numerosas alertas desde varios gremios. Por ejemplo, Andeg aseguró, en su momento, que esta propuesta era "inoportuna, inoperante e ineficaz".



Además, alertó que, al contrario de lo que se buscaba, provocaría un incremento del 30 por ciento en la tarifa de electricidad porque las restricciones aumentarían en aproximadamente 350 pesos por kilovatio hora.



Por el contrario, Codisgen manifestó que en ningún escenario se vería un aumento de las restricciones o de la tarifa de energía. "Esta medida permitirá un control de los precios donde los más beneficiados serán los usuarios", agregó el gremio.

Por lo general, el precio de la energía en bolsa aumenta cuando hay escasez de agua, como pasa actualmente por la llegada del fenómeno de El Niño, porque baja la generación hidráulica y aumenta la térmica.



De acuerdo con el Ideam, las lluvias volverían hacia la tercera semana de marzo, por lo que desaparecería una de las razones que motivaron la intervención de la Creg.



Otro aspecto que influyó es que mientras la Creg estableció, según el borrador de la resolución, que el Centro Nacional de Despacho y el Administrador Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) tenían 8 días calendario para hacer todos los ajustes necesarios, XM aseguró que se requerían, por lo menos, 25 días calendario para adecuar la formulación matemática de los procesos de despacho y liquidación.



(Lea también: Creg se queda otra vez sin comisionados y Petro aún no hace nombramientos en propiedad)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Enel Colombia

Se debe dar una discusión de largo plazo sobre el funcionamiento del precio de energía en bolsa FACEBOOK

TWITTER

Esto se suma a que la Superintendencia de Industria y Comercio aún no habría emitido su pronunciado respecto a si esta intervención al precio de energía en bolsa afectaría la competencia en el mercado.



Ya que esta resolución no saldrá en firme, el director ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, afirma que lo ideal sería que la Creg retome una propuesta que se hizo en el 2021 para modificar el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista (MEM).



Se trata de la Resolución 143 de 2021, la cual salió a consulta y recibió comentarios del mercado, pero nunca se expidió. No obstante, la Creg tiene pensado retomar el tema hacia el segundo semestre de este año.



"Se debe dar una discusión de largo plazo sobre el funcionamiento del precio de energía en bolsa. Andeg ha venido insistiendo en la necesidad de hacer más eficiente el mercado desde hace más de 10 años", señaló Alejandro Castañeda.