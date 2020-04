Créditos subsidiados del agro durante la pandemia, en riesgo de fraude

'Agro produce', la estrategia creada durante la pandemia, que abre una línea de crédito especial como respuesta a la emergencia, destinada a abrirle oportunidades a las pequeñas empresas para que no naufraguen, se está quedando en los grandes agroindustriales y comercializadores, según alertó la Contraloría General.

Según el organismo de control, que realizó un seguimiento a los recursos que hasta la fecha han sido colocados por Finagro: $ 226 mil millones, cerca del 90 por ciento de los recursos de crédito los están utilizando en actividades no productivas.



Las platas se dispusieron para garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria durante esta época de pandemia.



Finagro es uno de los mayores colocadores de crédito oficial en el país y del 1 de enero al 31 de marzo de 2020, sus colocaciones en total superan los $6,1 billones, de los cuales $ 4,8 billones (el 78%) han sido para los grandes beneficiarios, que son personas con activos superiores a los 5.000 salarios mínimos mensuales.



Según la Contraloría, los medianos productores han recibido $710 mil millones (12%), mientras que los pequeños, incluidos en esta franja aquellos cuyos activos no superan los 280 salarios mínimos, han recibido $630.000 millones (10%), suma considerada pequeña dentro de ese universo.



El organismo destacó que los productores agropecuarios son los menos beneficiados.

De la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce, lanzada en como respuesta a la emergencia, $213.566 millones (de $ 226.000 millones) han ido a grandes comercializadores y agroindustriales. Entre tanto, "$ 8.300 millones fueron colocados en los medianos, y sólo $ 4.200 millones para pequeños productores", dijo la Contraloría.



Otro detalle del informe es que de los $226 mil millones, $196.133 millones se colocaron por rubros de comercialización y/o transformación, costos operativos y anticipos.



Adicionalmente, para colocar los recursos no se está teniendo en cuenta "la afectación por la emergencia y su destinación, de tal manera que no surte efecto lo dispuesto por la CNCA (Comisión Nacional de Crédito Agropecuario) y la Circular 11 de Finagro, que estableció que los grandes clientes no pueden acceder a la línea para comercialización”.



Según el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, "los grandes tienen más agilidad para tomar los créditos. Muchos tenían los cupos preaprobados. Además, son pocos en número, pero tienen mayores volúmenes. Por eso se estableció recientemente un límite al crédito: hasta 2.250 millones de pesos".



De acuerdo con lo expresado por Zea, van 1045 desembolsos, de los cuales, el 76 % lo han tomado los pequeños; el 17 % los medianos y el 7 por ciento los grandes.



De los recursos de la línea de crédito, que son 1,5 billones de pesos, gran parte de lo que queda será para medianas y pequeñas empresas.





REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS