Crédito de vivienda crece el doble que total de préstamos

El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, dijo en un foro de Asobancaria que al cierre de enero la cartera de vivienda creció 2,4 veces por encima de la cartera total, impulsada principalmente por los programas del Gobierno en VIS y leasing.



La cartera total creció el 1,93 por ciento al cierre del primer mes, mientras que la cartera hipotecaria lo hizo en 4,64 por ciento.



Castaño dijo que durante la primera mitad de 2021 se espera una desaceleración de la cartera, mientras que la hipotecaria y comercial impulsará la tasa de crecimiento.



Por su parte, Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, dijo que en adición a la reglamentación de la Ley de Vivienda del 2020, “sería provechoso avanzar en elementos como la ampliación del límite de la cuota ingreso para el segmento No-VIS, la revisión del concepto de ingresos familiares para la aplicación a un crédito y la digitalización de los procesos de compra-venta de inmuebles”.

Compromiso de la banca

El dirigente gremial dijo que a pesar del significativo choque de la pandemia sobre la actividad financiera, “que implicó aumentar en casi 9 billones de pesos las provisiones y disminuir la rentabilidad del patrimonio a menos de la mitad, nuestro compromiso con la financiación de vivienda no se detuvo y la cartera de este segmento creció 5,3 por ciento real anual”.



Como se recuerda, el año pasado más de 120.000 colombianos compraron vivienda, de acuerdo con cifras de Camacol y del Ministerio de Vivienda, lo que hizo que la cartera de vivienda registrara un alza de 5,4 por ciento, el doble del crecimiento de la cartera total en el 2020.



Este buen desempeño fue apalancado por los subsidios VIS y no VIS, que fueron anunciados el año pasado por el Ministerio de Vivienda y que han demostrado ser una herramienta clave para mover un sector estratégico para dinamizar la economía.

Por tipo de vivienda, para las unidades VIS, el monto de los desembolsos llegó a 4,87 billones de pesos en 62.974 nuevos créditos.



Para las unidades No VIS se dieron 57.361 nuevos créditos por 12,04 billones de pesos.

Para este año, la proyección es que la cartera de vivienda tenga un crecimiento de 5,7 por ciento, frente a un crecimiento total esperado de 4,5 por ciento, con lo que seguiría el buen comportamiento de la modalidad.



En su momento, cuando se conoció el resultado del año anterior, el presidente de Asobancaria comentó que “en medio de una coyuntura difícil como la que ha afrontado el país, el aumento de los desembolsos de préstamos de vivienda evidencian la rápida respuesta del sector financiero a las oportunas medidas implementadas por el Gobierno Nacional en beneficio de los colombianos y de una rápida recuperación económica”.

