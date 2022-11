Colombia no se será la excepción en medio de la desaceleración económica global, eso lo tienen claro los empresarios. Por eso, ahora que las señales de una menor dinámica comienzan a ser cada vez más evidentes, están uniendo sus sus voces para que, junto con el Gobierno, se encuentren fórmulas que eviten un aterrizaje brusco en el 2023.



Al referirse a los datos revelados ayer por el Dane, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, señaló que la tendencia mostrada por la economía sugiere que es vital un trabajo publico privado que genere empleo al tiempo que se hace un uso eficiente de los recursos porque las proyecciones financieras internacionales indican que se viene un periodo de desaceleración y volatilidad.



“Es un momento indicado para mantener abierto el diálogo político y con el sector productivo para explorar posibilidades de cambios que tengan efectos más positivos y menos recesivos”, dijo.



El llamado en ese sentido también lo hizo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien reiteró la disposición de los comerciantes para trabajar con el Gobierno Nacional en la búsqueda de medidas de choque que permitan atenuar la caída en la economía que se espera para el 2023.



“Es importante que el Gobierno visualice y sea muy consciente de la importancia de no dejar caer el consumo y el comercio para un buen desempeño de la economía, de aquí en adelante. Bajo este panorama, hacemos un llamado a la mesura con la anunciada Reforma Laboral, justo en un momento coyuntural marcado por el signo de la recesión”, insistió.



Y es que lo que están viendo los analistas es que esta desaceleración se prolongará por los siguientes trimestres, con lo cual no se pueden descartar períodos con resultados negativos en el PIB durante 2023, cuando el crecimiento económico lo proyectamos en 0,7 por ciento, dice Mauricio Hernández, economista de BBVA Research .



Lacouture, insiste que con las altas tasas de interés, una inflación del 12 por ciento, la perspectiva de una mayor carga impositiva en las empresas y la incertidumbre por el porcentaje en el alza del salario mínimo para 2023 es necesario que se dé ese trabajo conjunto entre Gobierno y empresas para que las medidas mantengan una economía sana y con capacidad de mantener el empleo que generará los ingresos que mitigarán los efectos recesivos que se calculan serán más fuertes en el transcurso del próximo año.



Si bien algunos economistas consideran que el aterrizaje de Colombia el próximo año no será tan fuerte y su economía pueda mantenerse en terreno positivo, es claro que hacia adelante las condiciones irán cambiando, el consumo de los hogares se irá atenuando a medida que el Banco de la República encarezca más el costo del crédito, buscando que la inflación por fin cambie su tendencia actual.



