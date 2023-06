En abril la actividad económica colombiana cayó por primera vez en 26 meses. En efecto, el Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) se situó en terreno negativo (0,8 por ciento anual) en el cuarto mes del año, según lo informó ayer martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La última vez que dicho indicador había estado en terreno negativo fue en febrero de 2021, cuando el mismo se situó en 3,1 por ciento.



Frente a marzo del presente año, el ISE mostró una caída de 1 por ciento, reportó el ente estadístico del país.



En los datos anuales, en donde se presentó el peor desempeño fue en las actividades secundarias, con una fuerte caída anual de 6,8 por ciento. Estas actividades comprenden las industrias manufactureras y la construcción. Frente a marzo, las actividades secundarias registraron una reducción de 0,5 por ciento.



Entre tanto, el segundo peor desempeño en términos anuales fue el de las actividades primarias, que comprenden la agricultura, la ganadería, la caza, la silvicultura, la pesca y la explotación de minas y canteras. En este grupo, hubo reducción de la actividad de 2,9 por ciento.



Sin embargo, estas actividades tienen el peor desempeño mensual, con caída de 2,5 por ciento en abril frente a marzo.



Por su parte, las actividades terciarias, en donde están los servicios, crecieron 0,8 por ciento en términos anuales, y cayeron 0,1 por ciento en términos mensuales.

Dentro de estas, se destacan las actividades financieras y de seguros, las cuales crecieron 5 por ciento anual, aunque cayeron 3,2 por ciento en ese último mes.



Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas, entre otras actividades relacionadas, presentaron una dinámica negativa para ese cuarto mes del año del 1,73 por ciento y una caída mucho más drástica si se compara con el mes anterior, cerca de 5,61 por ciento.

Razones de la caída

Según un análisis del equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, la situación del sector comercio es desalentadora, no solo por la caída que traen sus ventas sino porque hacia adelante el panorama no es muy claro.



Explican los expertos de la entidad que la confianza del consumidor se ha enmarcado por una tendencia bajista notable y completó en mayo casi un año con desempeño negativo, lo que confirma que la euforia después de elecciones fue efímera.



A su vez, la confianza del comercio y las perspectivas de ventas se alejan de los máximos históricos, y sus desempeños se acercan a los mínimos históricos.



Con la ausencia de las medidas que estimularon el consumo en la pandemia y con un ciclo de tasas al alza, la demanda de durables se resintió y, por ende, hoy es la categoría que más le resta al dinamismo del comercio, donde tampoco ayudará la cada vez más débil venta de vehículos que este año podría ser solo de 180.000 unidades, muy lejos de las 250.000 del año pasado, advierten en el banco.



Y si bien por el lado del sector de información y comunicaciones en abril se presentó algún avance (1,31 por ciento), frente al mes inmediatamente anterior la contracción fue bastante marcada, cerca de 7,5 por ciento, según lo reportado por el ente estadístico nacional.



Ese último mes también fue revelador para las actividades inmobiliarias e incluso para las que comprenden la administración pública.



Si bien en las inmobiliarias se registró una dinámica de 1,8 por ciento, entre marzo y abril esa dinámica solo fue del 0,5 por ciento, lo que deja ver la desaceleración.

En las segundas, por su parte, el crecimiento anual fue de 1,64 por ciento, mientras la caída frente a marzo de este mismo año alcanzó un 4,1 por ciento.



Para algunos gremios de la economía es muy probable que estas primeras señales de desaceleración se extiendan por lo que resta del año.



“Como se esperaba, la economía colombiana presentaría crecimientos más ralentizados por implicaciones del contexto nacional, pero también internacional. Si no se toman medidas oportunas, la tendencia se mantendrá a la baja”, comentó María Claudia Lacouture.



Agregó que los resultados confirman los efectos del endurecimiento de la política monetaria, que encarece el costo del crédito para las empresas y hogares y el enfriamiento de la demanda, al tiempo que se mantiene la incertidumbre por la coyuntura nacional e internacional.



“Urge que todas la reformas que transitan por el Gobierno Nacional propicien un cambio positivo para la productividad, la flexibilidad laboral y la generación de empleo. Las empresas esperan mantener su viabilidad y seguir aportando con el desarrollo del país. Las acciones público-privadas deben enfocarse a ofrecer un entorno más favorable para la dinámica económica y el crecimiento industrial”, puntualizó la presidente de AmCham.

