Suben las apuestas por un mayor crecimiento de la economía colombiana

El panorama económico colombiano sigue despejándose a medida que avanza el plan de vacunación, que el sector productivo recupera su tracción, al tiempo que se normaliza la situación en los distintos mercados internacionales, en especial, con los que Colombia tiene una estrecha relación comercial, lo que ha hecho que varios analistas estén haciendo mayores apuestas para este 2021.



(Lea también: Designan a los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria)

Varios, incluso, han elevado sus apuesta por un mayor crecimiento económico del país en este año, al punto que no solo han revisado sus pronósticos iniciales, sino que además, estiman que el PIB en 2021 superará el 7 por ciento.



(Le puede interesar, además: Hay más de 10.000 vacantes en el país en la iniciativa #EchemosPalante)



según los analistas del BBVA Research, pese al paro nacional y la tercera ola de contagios de covid-19, la economía colombiana tendrá un crecimiento de 7,5 por ciento este año, explicado por la buena dinámica de la demanda interna, los avances en vacunación, el levantamiento de restricciones y un entorno global más robusto.



“La recuperación de la economía colombiana se consolidó en la primera parte del año. Vimos un mejor comportamiento del consumo y de la inversión, impulsados por ganancias en el ahorro privado. También, una mejor demanda externa que jalonó nuestra actividad en los primeros seis meses del año”, señaló Juana Téllez, economista jefe de BBVA Research para Colombia.



La mayoría de los analistas, incluidos los del Gobierno y del Banco de la República, están revisando sus pronósticos iniciales del desempeño económico del país en este año. En el Grupo Bancolombia, por ejemplo, elevaron su estimación primaria 3,3 puntos porcentuales hasta un 7,5 por ciento.



(Continúe leyendo: 22 financieras tecnológicas esperan el banderazo de la Superfinanciera)



Lo anterior, debido a que están observando que la economía local está más adaptada para operar en medio de la pandemia, que el avance reciente del covid-19 no ha afectado la movilidad, la demanda o el desempeño sectorial y que los efectos del paro y los bloqueos recientes no solo fueron inferiores a lo previstos, sino que además se han superado rápido, entre otros factores.



Sin embargo, consideran los analistas del grupo, que "la vulnerabilidad de las finanzas públicas seguirá alta y en ese sentido es muy importante que Colombia logre aprobar las reformas que se requieren para empezar a superar esa situación. En cuanto a la pérdida del grado de inversión y de su recuperación, este será un proceso que tardará. Según nuestras proyecciones, durante los próximos cinco años seguiremos en esa categoría de grado especulativo en la que hemos caído recientemente", considera Juan Pablo Espinosa, director de investigaciones económicas, sectoriales y de mercado del Grupo Bancolombia.

Mayor optimismo

Los economistas de entidades como el Citi ven que el país podría crecer a un ritmo del 6,5 por ciento ahora, una mejora de cada dos puntos porcentuales respecto a su proyección inicial.



El Banco Mundial, por su parte, estima que esa dinámica será de 5,9 por ciento este año y no 4,9 por ciento, como lo estimó en un primer análisis. En su más reciente informe 'Perspectivas económicas mundiales' señaló que el crecimiento de la economía de Colombia estará respaldado por una mejora de condiciones externas y un repunte de las demanda. No obstante, advirtió que "después de un comienzo lento, cualquier retraso adicional en la vacunación contra el covid-19 sería un lastre para la recuperación".



También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) cambió su proyección de crecimiento para el país este año, al señalar que el PIB del país crecería hasta un 7,6 por ciento.