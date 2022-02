De confirmarse un crecimiento económico por encima del 10,2 por ciento, tal como lo previó esta mañana el presidente Iván Duque, desde Bruselas, la dinámica del producto interno bruto (PIB) de Colombia del año pasado, habrá superado en 2,7 por ciento el del 2019.



Sin embargo, los retos que tiene por delante el país, en un año marcado por elecciones parlamentarias y presidenciales, la pandemia y la crisis logística global, no dejan mucho espacio para que el país continúe en este 2022 con ese gran impulso, según lo indican algunos analistas.



(Lea también: La dura radiografía detrás del disparo en el precio de la papa en el país)

La expectativa en torno a lo que habrá sido el crecimiento de la economía colombiana en el 2021 terminará mañana, luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) revele el dato del PIB.



Las apuestas de los analistas giran en torno a una dinámica económica de entre el 9,5 y el 10,5 por ciento el año pasado, mientras que estiman que este año el crecimiento ronde entre el 4 y el 5,5 por ciento.



(Le puede interesar, además: Sostenibilidad, más cobertura y equidad, la reforma pensional de Asofondos)



"La recuperación continuará a un ritmo más gradual. El avance del PIB después de haber tocado fondo a finales de 2020 fue muy pronunciado. Ahora prevemos que el crecimiento pasará de 10 por ciento en 2021 a 4 por ciento en 2022 y 3,4 por ciento en 2023", advierten los analistas del Grupo Bancolombia, quienes agregan que "la moderación en el avance del consumo es la clave del crecimiento más

pausado que proyectamos para el 2022".



Por su parte, para el equipo económico del BBVA Research la buena dinámica del consumo privado en el 2021 llevará el PIB a crecer 9,2 por ciento en 2021, pero ese desempeño será bastante menor en el 2022 cuando éste se sitúe en 4 por ciento.



Agregan que el crecimiento este año estará liderado por el comportamiento de las exportaciones y la inversión. De hecho, las exportaciones crecerán por encima de las importaciones por primera vez desde 2017, si bien las últimas seguirán siendo mayores a las primeras en el mediano plazo, explican.

Los retos

Aunque la economía tendrá un crecimiento saludable en el presente año, el mismo no será equiparable al del año pasado por varios factores. Según los expertos, este no será un año fácil y existen retos importantes por superar, como la recuperación del empleo que aún se encuentra rezagado frente al crecimiento observado.



Para los economistas del Grupo Bancolomia hay varios factores que limitan esa

perspectiva de crecijmiento. Dicen que el país entró en un periodo electoral, que afectaría con mayor énfasis la confianza de los empresarios.



Otra consideración importante, sostiene, es la escasez y los altos precios que pueden presentarse este año en productos de maquinaria y equipo, debido a que los cuellos de

botella en materia de suministro a nivel global persisten, y no se prevé que dicha situación pueda normalizarse durante el presente semestre.



En el BBVA Research comentan que, si bien la dinámica económica se muestra positiva, la recuperación del empleo sigue rezagada de la actividad a pesar de los buenos datos recientes de creación de nuevos puestos de trabajo.



Según BBVA Research, el empleo no recuperará su nivel pre-pandemia hasta bien entrado el 2022, a la par que irán entrando gradualmente más personas a la fuerza laboral. “Luego del rebote del empleo en 2021, liderado por el empleo no asalariado, el empleo moderará su crecimiento en los años siguientes”.



El Tiempo