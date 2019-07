El comercio y la industria le dan aire a la previsión de crecimiento

Los resultados del mes de mayo de la producción industrial, al igual que de las ventas del comercio minorista, llevaron a los analistas a señalar que hay un contexto más saludable que despeja en parte las preocupaciones que hay en varios sectores sobre la fuerza que tendrá el crecimiento de la economía durante el segundo trimestre.

Según el Dane, la producción manufacturera se recuperó luego del trance de abril, cuando bajó 1,3 por ciento, y en mayo avanzó a un ritmo real del 3,2 por ciento, luego de que 26 de los 39 subsectores que conforman la industria manufacturera vieron crecimiento de su producción. Mientras que la fabricación de productos químicos, de productos minerales no metálicos y bebidas fueron los que más aportaron a la expansión, la caída de la fabricación de sustancias químicas básicas y en la refinación de crudo fueron las que más limitaron la dinámica.



Por su parte, de acuerdo con la entidad, las ventas del comercio tuvieron un salto del 8,2 por ciento, cifra que no solo superó las expectativas de los analistas del mercado, del 5 por ciento, sino la cifra de igual mes del año pasado, que también fue destacada y se ubicó en el 5,9 por ciento.



“La actividad del comercio al por menor sorprendió positivamente las expectativas”, señaló un análisis del equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, que recalca que persiste una fortaleza que contrasta con la prevalencia de la confianza del consumidor en terreno pesimista y una baja disposición a la compra de bienes durables.



Los renglones del comercio que más aportaron fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas, que pusieron 2 puntos porcentuales; los vehículos, con un aporte igual, y los equipos de informática y comunicaciones, que contribuyeron con 0,9 puntos porcentuales a la variación.



Pero recalca que el buen dinamismo de la venta de vehículos estaría relacionado con la compra de la nueva flota de buses del sistema de transporte público de Bogotá (TransMilenio), lo cual sería un impulso de una única vez.

Resultados que dan alivio

De acuerdo con el análisis de Bancolombia, los resultados de la actividad productiva de mayo en los principales sectores muestran un contexto favorable que alivia parcialmente las preocupaciones sobre la salud del crecimiento en el segundo trimestre.



Para el equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, en términos generales, la lectura de mayo muestra que la fortaleza del consumo de los hogares parece continuar, más allá de la debilidad de la confianza del consumidor, apoyada por las bajas tasas de interés y la todavía controlada inflación.



Asimismo, señala que con las cifras del comercio y pese a la sorpresa bajista de la producción industrial (el consenso del mercado apuntaba a un 4,2 por ciento), los indicadores continúan con un desempeño favorable, reflejando que mantendrán su aporte a la recuperación de la economía.



“El sorpresivo crecimiento de las ventas minoristas, que incluso fue superior a la proyección más optimista del consenso (6,9 por ciento), muestra que la recuperación del consumo privado viene aún más fuerte que lo anticipado, lo que sumado a la reciente sorpresa alcista en inflación reduce las probabilidades de un escenario de recortes de tasas de interés por parte del Banco de la República en el corto plazo”, agrega.

Sin embargo, el lunar vuelve a ser la generación de empleo, ya que surgen interrogantes en el mediano plazo con el deterioro del mercado laboral.



“El aumento constante en términos anuales de la tasa de desempleo sugeriría una moderación en el repunte del consumo de los hogares, afectando la tendencia de las ventas minoristas. Todo esto en caso que persista la debilidad en el mercado de trabajo”, concluye el análisis del Banco de Bogotá.



Y es que según los analistas de Bancolombia, la generación de empleo avanzó a un ritmo moderado, en la medida en que el personal ocupado entre todos los sectores solo creció 0,4 por ciento anual.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO