Crece ola de cancelación de eventos empresariales por el coronavirus

La Conferencia Anual TPM20, evento internacional especializado en carga marítima, programado para esta semana en Long Beach, California, se sumó el sábado a la ya larga lista de congresos y conferencias empresariales en el mundo que se cancelan o posponen su realización debido a la rápida expansión que está teniendo la epidemia del coronavirus.



La conferencia, organizada por el Journal of Commerce y que este año celebraba su 20 aniversario, fue cancelada por recomendación de las propias autoridades de Long Beach (California) ante los nuevas avances de esta enfermedad en Estados Unidos, que ya cobró su primera víctima fatal en el estado de Washington, según reportaron voceros del sector salud de este país.

Esta es la sede del evento cancelado en Long Beach Foto: Cortesía

Aunque no se conoce el impacto económico de esta decisión para los organizadores del certamen, los mismos esperaban no menos de 2.400 asistentes de todo el mundo, en tanto más de 100 empresas ya se habían vinculado a la conferencia en calidad de patrocinadores.



Varios de los asistentes a la Conferencia TPM20 no pudieron ser notificados a tiempo de esta decisión de último momento, pues se encontraban viajando desde países de Europa y Suramérica, por lo que una vez aterrizaron en Los Ángeles, se enteraron de la misma.



En desarrollo del evento, Tim Scharwath, miembro de la junta de Deutsche Post DHL Group y Presidente de DHL Global Forwarding, presentaría la plataforma digital, a través de la cual los clientes de esta compañía de logística pueden hacer un mejor y permanente seguimiento de sus mercancías y envíos. Explicaría cómo el nuevo portal está simplificando la logística y brindando a sus clientes un control total sobre todos sus envíos.



Según se había anticipado esta plataforma agrupa toda la información relevante, las herramientas digitales y el servicio que necesita un transportista, con

lo cual los clientes de dicha multinacional “estarán por delante de sus envíos, ya sea a través de un dispositivo móvil o de escritorio en su oficina”.

Otras cancelaciones

La TPM20 se suma a los cientos de encuentros empresariales que se han cancelado o corrido sus fechas de realización debido a la rápida expansión del coronaviru, racha que se inició con el Mobile World Congress, el más importante evento de la industria de telefonía celular, que iniciaría en Barcelona el pasado 24 de febrero.



A este le han seguido otros grandes encuentros empresariales del mundo, como el Salón del Automóvil de Ginebra (Suiza), previsto entre el 5 y el 15 de marzo, cuyos organizadores debieron suspender por las mismas causas.



Otro más en la lista de suspensiones es la Conferencia Anual F8 de Facebook, prevista para mayo próximo, el Carnaval de Venecia y un sinnúmero de encuentros deportivos, musicales, culturales y de entretenimiento que cada día se van sumando al ritmo que crece la propagación del coronavirus por el mundo.



CARLOS ARTURO GARCÍA

* Por invitación de DHL