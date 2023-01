Las diferencias entre la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y la que hasta la semana pasada era su viceministra, Belizza Ruiz —a quien el presidente Gustavo Petro ya le aceptó la renuncia—, crecen cada vez más.



Ambas se han referido a la otra en las últimas horas. Mientras que Vélez asegura que ella le pidió la renuncia porque “no pudo trabajar en equipo”, Ruiz dijo que se fue porque vio una serie de prácticas que estaban “violando” los principios en el saber profesional. Además, ratificó que la ministra le mintió al país con el informe de reservas de gas y petróleo.



“Aunque suene un poco fuerte, yo sentía que eran prácticas que venían de mi jefe inmediata, que era la ministra. Yo hablé con ella y le reporté directamente que no estaba de acuerdo. Ese es el principal punto de mi deseo de ya no estar allí”, sentenció en una entrevista concedida a Cambio. Una de esas prácticas fue que la ministra quiso que personas que no son parte del ministerio participaran en las juntas directivas de las electrificadoras, contó.



“Yo siempre dejé que ella gritara, se enojara, se molestara y pues yo guardaba silencio porque finalmente no me iba a poner a discutir con mi jefe”, le dijo a Cambio. “El error es cuando la persona es incapaz de aceptar que debe ser humilde en el sentido de trabajar con la gente que tiene el conocimiento”, sentenció.



Uno de los últimos choques entre las dos fue el informe de reservas de gas y petróleo, el cual asegura que los recursos llegarían a 2037 y sobre el cual se estaría decidiendo no firmar más contratos de exploración y producción. La viceministra Ruiz ha ratificado en varias ocasiones que el estudio tiene problemas técnicos, económicos y metodológicos y no cuenta con referencias bibliográficas. “El informe no lo conocí, ni fui consultada para su elaboración”, ha reiterado.



Además, dice que tiene pruebas de que Vélez mintió y que las presentará más adelante. “Sí mintió porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece al que era mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento”, le dijo a Cambio.

Esa teoría la confirma Camilo Rincón, quien fue director de Hidrocarburos hasta el 11 de enero de este año. Este expresó que el Ministerio de Minas no acogió sus correcciones al balance de reservas y que “deberán ser los formuladores y estructuradores del documento quienes expliquen las metodologías y datos usados”.

El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Belizza Ruiz. Foto: Ministerio de Minas y Energía

Una de las grandes preocupaciones del sector petrolero es la decisión del Gobierno de no entregar más contratos. Sin embargo, tras la controversia por el estudio, la ministra Vélez dijo la semana pasada que “si en un año hay otra información, seguramente el presidente (Gustavo Petro) tomará otras decisiones”.



Igualmente, indicó que con los 381 que se tienen actualmente en exploración y producción, se puede hacer la transición energética que se quiere.



Desde la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) manifestaron que este balance era un “análisis somero” que no incluye el componente macroeconómico y fiscal, el de financiación de las regiones y transformación productiva, en especial, en las zonas petroleras.

¿Nueva moción?

Desde el Congreso vienen insistiendo en que la ministra Vélez debe renunciar, pues consideran que lo sucedido con el informe es “gravísimo”. “La ministra manipuló un informe para engañar a los colombianos y justificar la suspensión de la exploración petrolera. Ministra, no mientan más, no improvisen. Por el bien de nuestro país, renuncie de una vez por todas”, aseguró el senador David Luna, de Cambio Radical.



Y desde el uribismo señalan que si la alta funcionaria no deja su cargo, están listos para hacer un nuevo debate de moción de censura. Así lo anunció el senador Miguel Uribe Turbay, quien comentó que a Vélez “se le acabó el periodo de prueba. Es evidente que fracasó. La sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país están en riesgo. Invito a todas las bancadas a unirnos en una moción de censura en contra de la ministra. Es el momento”, comentó.



También Juan Espinal, representante a la Cámara del Centro Democrático, aseguró que si no renuncia impulsarán una demanda por presunto delito de falsedad en documento público y suplantación.



Vélez ya se enfrentó a un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes el año pasado, pero los aliados del Gobierno se unieron para defenderla, por lo cual la moción fue hundida.